Що це за будинок і де він розташований?
Оголошення з'явилося на порталі OLX. Йдеться про невеликий одноповерховий будинок площею всього 22,9 квадратного метра.
У житлі є дві кімнати, але стан житла далекий від комфортного. Фактично об'єкт пропонують під знос або капітальну перебудову.
Будинок розташований на вулиці Мстислава Патріарха, у межах міста. Попри скромні параметри, локація є одним із головних плюсів. Це дуже близько до центру, поруч є ринок, школа, лікарня, супермаркети, парк і зупинки транспорту.
Чому ціна така низька?
Низька вартість пояснюється станом і умовами:
- у будинку немає повноцінних зручностей;
- санвузол розташований на вулиці;
- вода з колонки поруч;
- газ і світло підведені, але відключені через борги;
- двір – спільний із сусідами.
Крім того, будинок має шиферний дах і потребує фактично повного оновлення або знесення.
Що це означає для покупця на практиці?
Попри низьку ціну, покупець фактично отримує не готове житло, а проблемний актив.
Зокрема:
- витрати на знесення та нове будівництво можуть сягати чималої суми;
- підключення комунікацій доведеться відновлювати окремо;
- об'єкт складно використовувати для проживання без значних вкладень.
Таким чином, реальна вартість такого "дешевого" будинку може зрости у кілька разів після початку робіт.
Такий вигляд має будинок / Фото OLX
Чи можна побудувати там новий будинок?
Попри всі мінуси, об'єкт має потенціал. Власник зазначає, що на ділянці можна звести новий будинок, навіть двоповерховий.
Втім, є важливе обмеження: землю неможливо приватизувати, оскільки немає окремого заїзду для кожної ділянки. Двір поділений між сусідами, а доступ – спільний.
Цей будинок – приклад того, як нерухомість у центрі міста може коштувати дуже дешево, але вимагати значних вкладень і компромісів. Фактично покупець отримує не готове житло, а можливість для перебудови – із нюансами, які варто ретельно зважити перед купівлею.
Які ризики через неприватизовану землю?
Цей нюанс є одним із головних факторів низької ціни. Він створює одразу кілька ризиків:
- земля може залишатися у комунальній власності;
- виникають труднощі з оформленням права власності;
- складніше отримати дозвіл на нове будівництво;
- можливі конфлікти із сусідами через спільний двір і доступ.
Рієлтори зазначають, що саме юридичні обмеження, а не лише стан будинку, часто є головною причиною таких низьких цін.
Як це виглядає на тлі цін на житло в Полтаві?
На тлі ринку така ціна виглядає аномально низькою. За даними ЛУН, станом на квітень 2026 року вартість житла у Полтаві зростає.
На вторинному ринку:
- однокімнатні квартири – у середньому 40 тисяч доларів (+13% за рік);
- двокімнатні – 55 тисяч доларів (+10%);
- трикімнатні – 64 тисячі доларів (+8%).
За останні пів року однокімнатні квартири подорожчали на 10%, а двокімнатні – на 6%.
У новобудовах ситуація також показує зростання:
- комфорт-клас – 38 тисяч гривень за квадратний метр (+6% за пів року);
- економклас – 38 тисяч гривень за квадрат (+33% за рік);
- бізнес-клас – 39 тисяч гривень за квадрат (тут ціни трохи знизилися).
Тобто навіть найпростіші квартири коштують у десятки разів дорожче за цей будинок.
Скільки коштує житло в Україні?
У квітні 2026 року ціни на однокімнатні квартири в Україні суттєво різняться залежно від регіону і продовжують зростати.
Найдорожче житло зафіксоване у Києві, зокрема на Печерську – близько 180 тисяч доларів, тоді як у дешевших районах столиці – від 48 тисяч. Поза столицею найвищі ціни зосереджені на заході України – у Закарпатській та Львівській областях (до 75 тисяч доларів).
Найдешевші однокімнатні квартири пропонують у прифронтових регіонах, зокрема в Запорізькій області – від приблизно 15,5 тисячі доларів.