Оренда за 1 гривню на рік: хто зможе отримати таку пільгу у 2025 році

Київрада оновила порядок пільгової оренди комунального майна, визначивши чіткі критерії для установ і організацій, які можуть отримати пільгу на оренду приміщення. Рішення спрямоване на підтримку соціально важливих проєктів та діяльності, що має значення для громади.

Хто може орендувати житло за 1 гривню на рік?

Пільгова оренда доступна лише тим, чия робота прямо сприяє розвитку міста, посиленню соціального захисту або наданню важливих послуг населенню, пише 24 Канал з посиланням на Київську міську раду.

До цього переліку належать:

бюджетні установи та організації;

комунальні підприємства та заклади;

державні та комунальні медичні й освітні заклади;

державні та комунальні редакції друкованих видань і телерадіостанцій;

науково-дослідні установи;

гуманітарні та соціальні організації;

асоціації органів місцевого самоврядування зі всеукраїнським статусом;

громадські приймальні депутатів Київради;

громадські та благодійні організації, які безоплатно надають соціальні чи реабілітаційні послуги.

Організації подають заявку через систему Prozorro. Житло перевіряють на відповідність критеріям, після чого укладається договір за ставкою 1 гривня на рік.

Хто може отримати пільгову оренду житла?

Пільгова оренда житла застосовується у випадках, коли мова йде про соціальний захист або підтримку людей, які перебувають у вразливих обставинах. Місто надає таке майно тим, хто тимчасово не може забезпечити себе житлом самостійно.

Хто може отримати соціальне житло:

внутрішньо переміщені особи, які втратили житло;

родини загиблих військових;

особи, які потребують негайного поселення з гуманітарних причин;

громадяни, що перебувають у складних життєвих обставинах і стоять на квартирному обліку.

Зверніть увагу! Житло надається за рішенням органів місцевої влади після перевірки документів та підтвердження статусу. Місто або громада надає соціальне житло тимчасово, зазначають у Дії.

Чи актуальні пільги під час воєнного стану?

Під час воєнного стану діють додаткові рішення міської влади, які передбачають можливість зменшення орендної плати для орендарів комунального майна.

Пільга у 1 гривню зберігається лише для визначених категорій, тоді як інші орендарі можуть отримати знижку, а не повне звільнення від плати.

Хто має право на оренду паркомісця або гаража за 1 гривню?

Пільгова ставка використовується і для окремих категорій осіб, які потребують місця для зберігання спеціальних засобів пересування. Йдеться про людей з інвалідністю, які користуються:

інвалідними візками;

електричними колясками;

іншими засобами пересування, що потребують захищеного зберігання.

У таких випадках оренда гаража або паркомісця може становити 1 грн на рік, якщо це передбачено місцевим самоврядуванням і є наявні вільні місця.

