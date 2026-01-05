Переоформлення житла в Україні: хто і скільки повинен заплатити у 2026 році

Переоформлення квартири в Україні супроводжується фіксованими податками та зборами, розмір яких встановлений державою. Сума витрат залежить від того, яким чином була отримана нерухомість.

Хто платить за переоформлення при купівлі житла?

Під час купівлі квартири обов'язкові платежі розподіляються між покупцем і продавцем відповідно до Податкового кодексу та правил державної реєстрації прав на нерухомість, пише 24 Канал.

Покупець сплачує адміністративний збір за державну реєстрацію права власності. За стандартну реєстрацію протягом п'яти робочих днів сума становить 302 гривні, зазначають у Дії. Прискорена реєстрація оплачується за підвищеними ставками.

Зверніть увагу! Окремо оплачуються послуги нотаріуса. Їх вартість не регулюється державою і зазвичай становить від 5 до 15 тисяч гривень залежно від регіону та складності угоди. Додатково покупець оплачує звіт про оцінку квартири, середня ціна якого коливається від 1 до 3 тисяч гривень.

Також громадяни, які купують житло вперше або інвестують у новобудови, можуть не сплачувати 1% до Пенсійного фонду.

Продавець сплачує податок на доходи фізичних осіб. Якщо це перший продаж житла за рік і квартира перебувала у власності понад три роки, нічого сплачувати не потрібно.

У іншому випадку продавець сплачує:

5% від вартості об'єкта;

5% військовий збір.

Державне мито за нотаріальне посвідчення договору зазвичай становить 1% від вартості квартири, якщо сторони не звільнені від його сплати, зазначають в АН "Маяк".

Чи платять за переоформлення якщо це спадщина?

У разі оформлення спадщини фінансові витрати покладаються на спадкоємця. Основний платіж залежить від ступеня споріднення зі спадкодавцем.

Зверніть увагу! Спадкоємці першого і другого ступеня споріднення не сплачують податок на доходи фізичних осіб. Для інших спадкоємців застосовується ставка 5% від вартості квартири.

Незалежно від ступеня споріднення спадкоємець оплачує нотаріальні послуги за відкриття спадкової справи та видачу свідоцтва про право на спадщину. У середньому ці витрати становлять від 3 до 8 тисяч гривень.

Окремо сплачується адміністративний збір за державну реєстрацію права власності, який у стандартному порядку дорівнює 302 гривням.

Без яких документів неможливо отримати спадщину?