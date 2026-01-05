Кто платит за переоформление при покупке жилья?

При покупке квартиры обязательные платежи распределяются между покупателем и продавцом в соответствии с Налоговым кодексом и правилами государственной регистрации прав на недвижимость, пишет 24 Канал.

Смотрите также Цены на квартиры в Киеве продолжают расти: где жилье уже по 320 тысяч долларов

Покупатель платит административный сбор за государственную регистрацию права собственности. За стандартную регистрацию в течение пяти рабочих дней сумма составляет 302 гривны, отмечают в Дии. Ускоренная регистрация оплачивается по повышенным ставкам.

Обратите внимание! Отдельно оплачиваются услуги нотариуса. Их стоимость не регулируется государством и обычно составляет от 5 до 15 тысяч гривен в зависимости от региона и сложности сделки. Дополнительно покупатель оплачивает отчет об оценке квартиры, средняя цена которого колеблется от 1 до 3 тысяч гривен.

Также граждане, которые покупают жилье впервые или инвестируют в новостройки, могут не платить 1% в Пенсионный фонд.

Продавец платит налог на доходы физических лиц. Если это первая продажа жилья за год и квартира находилась в собственности более трех лет, ничего платить не нужно.

В противном случае продавец платит:

5% от стоимости объекта;

5% военный сбор.

Государственная пошлина за нотариальное удостоверение договора обычно составляет 1% от стоимости квартиры, если стороны не освобождены от его уплаты, отмечают в АН "Маяк".

Платят ли за переоформление если это наследство?

В случае оформления наследства финансовые расходы возлагаются на наследника. Основной платеж зависит от степени родства с наследодателем.

Обратите внимание! Наследники первой и второй степени родства не уплачивают налог на доходы физических лиц. Для остальных наследников применяется ставка 5% от стоимости квартиры.

Независимо от степени родства наследник оплачивает нотариальные услуги за открытие наследственного дела и выдачу свидетельства о праве на наследство. В среднем эти расходы составляют от 3 до 8 тысяч гривен.

Отдельно уплачивается административный сбор за государственную регистрацию права собственности, который в стандартном порядке равен 302 гривнам.

Без каких документов невозможно получить наследство?