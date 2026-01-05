Хто платить за переоформлення при купівлі житла?

Під час купівлі квартири обов'язкові платежі розподіляються між покупцем і продавцем відповідно до Податкового кодексу та правил державної реєстрації прав на нерухомість, пише 24 Канал.

Дивіться також Ціни на квартири в Києві далі ростуть: де житло вже по 320 тисяч доларів

Покупець сплачує адміністративний збір за державну реєстрацію права власності. За стандартну реєстрацію протягом п'яти робочих днів сума становить 302 гривні, зазначають у Дії. Прискорена реєстрація оплачується за підвищеними ставками.

Зверніть увагу! Окремо оплачуються послуги нотаріуса. Їх вартість не регулюється державою і зазвичай становить від 5 до 15 тисяч гривень залежно від регіону та складності угоди. Додатково покупець оплачує звіт про оцінку квартири, середня ціна якого коливається від 1 до 3 тисяч гривень.

Також громадяни, які купують житло вперше або інвестують у новобудови, можуть не сплачувати 1% до Пенсійного фонду.

Продавець сплачує податок на доходи фізичних осіб. Якщо це перший продаж житла за рік і квартира перебувала у власності понад три роки, нічого сплачувати не потрібно.

У іншому випадку продавець сплачує:

5% від вартості об'єкта;

5% військовий збір.

Державне мито за нотаріальне посвідчення договору зазвичай становить 1% від вартості квартири, якщо сторони не звільнені від його сплати, зазначають в АН "Маяк".

Чи платять за переоформлення якщо це спадщина?

У разі оформлення спадщини фінансові витрати покладаються на спадкоємця. Основний платіж залежить від ступеня споріднення зі спадкодавцем.

Зверніть увагу! Спадкоємці першого і другого ступеня споріднення не сплачують податок на доходи фізичних осіб. Для інших спадкоємців застосовується ставка 5% від вартості квартири.

Незалежно від ступеня споріднення спадкоємець оплачує нотаріальні послуги за відкриття спадкової справи та видачу свідоцтва про право на спадщину. У середньому ці витрати становлять від 3 до 8 тисяч гривень.

Окремо сплачується адміністративний збір за державну реєстрацію права власності, який у стандартному порядку дорівнює 302 гривням.

Без яких документів неможливо отримати спадщину?