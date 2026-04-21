Понад 700 іпотек за місяць: як новобудови обійшли вторинний ринок в Україні

Іпотечний ринок в Україні оживає, але тримається передусім на державних програмах. У лютому банки профінансували 701 угоду на 1,4 мільярда гривень.

Чому попит зміщується у бік новобудов?

За даними опитування НБУ, більшість іпотечних угод зараз припадає саме на первинний ринок. Покупці частіше обирають новобудови, а банки активніше працюють із такими об'єктами.

Нині 386 кредитів на новобудови проти 315 угод на готове житло. За обсягами це 767 мільйонів гривень і 628 мільйонів гривень відповідно.

Значна частина кредитів оформлюється ще до введення будинків в експлуатацію. Зокрема, 152 позики видали під заставу майнових прав на майбутні квартири. Це показує готовність покупців вкладатися у житло на етапі будівництва.

Державні програми додатково підсилюють цей тренд, адже саме через них стимулюють попит на новобудови.

Які ставки пропонують банки?

Умови кредитування різняться залежно від типу житла. Для новобудов середня ставка становить близько 8,25% річних, тоді як на вторинному ринку – приблизно 9,46%.

Попри війну, банки утримують ситуацію під контролем. Частка проблемних кредитів залишається на рівні близько 13% без різких змін.

До слова, на початку квітня директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова запевнила, що Україна в перспективі здатна вийти на рівень до мільйона іпотечних кредитів. Але це можливо лише за умови повноцінного ринку, а не точкових державних програм.

Де беруть іпотеку найчастіше?

Найбільше покупці уклали угод у Київській області – вона формує 34% ринку. Столиця стала другою у списку, там оформили 145 кредитів на 319 мільйонів гривень.

До п'ятірки найактивніших регіонів також увійшли:

Львівська область – 46 договорів на 95 мільйонів гривень;

Волинська область – 36 договорів на 59 мільйонів гривень;

Вінницька область – 29 договорів на 54 мільйони гривень.

Основними позичальниками залишаються учасники державних програм, зокрема військові та правоохоронці. А середній вік клієнтів становить близько 35 років.

У яких регіонах найчастіше оформляють "єОселю"?