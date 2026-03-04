Чи вистачить зарплати на іпотеку: який дохід потрібен для купівлі житла
- Для виплати іпотеки за ставкою близько 18% сімейний дохід має становити приблизно 84 тисячі гривень на місяць.
- Державна програма "єОселя" пропонує нижчі відсоткові ставки, де для ставки 3% потрібний дохід близько 30 тисяч гривень на місяць.
Купити квартиру без кредиту для більшості українців майже нереально. Через високу вартість житла та співвідношення доходів і цін багатьом доводиться розглядати іпотеку, однак банки висувають чіткі вимоги до рівня заробітку позичальників.
Чому купити житло без кредиту майже неможливо?
Аналітики Центру "Фінансовий пульс" зазначають, що співвідношення доходів і вартості нерухомості в Україні залишається складним. Через це для більшості сімей придбання квартири без кредиту фактично недосяжне.
За підрахунками експертів, щоб купити житло без позики, середньостатистичному українцю довелося б відкладати весь свій дохід приблизно 8 – 10 років. Такий сценарій майже нереальний, адже люди витрачають гроші на повсякденні потреби, оренду житла, комунальні послуги та інші витрати.
Саме тому іпотека залишається одним з небагатьох інструментів купівлі житла для тих, хто не має достатніх заощаджень. Водночас банки ретельно оцінюють фінансову спроможність клієнтів і встановлюють вимоги до їхнього доходу.
Який дохід потрібен для іпотеки у банку?
Іпотека на ринкових умовах в Україні залишається доволі дорогою. Однією з головних причин є високі відсоткові ставки, які суттєво збільшують щомісячні платежі.
Ефективна ставка за іпотечними кредитами у банках зазвичай становить приблизно 16 – 18% річних, а в окремих випадках може наближатися навіть до 30%.
Важливо! Щоб виплачувати такий кредит, родина повинна мати достатній стабільний дохід. За розрахунками експертів, для виплати іпотеки за ставкою близько 18% сімейний дохід має становити приблизно 84 тисячі гривень на місяць.
Для порівняння, середня заробітна плата в Україні наприкінці 2025 року становила близько 31 тисячі гривень. Через це значна частина українців не відповідає вимогам банків для отримання іпотеки на ринкових умовах.
Наскільки доступною є державна іпотека?
Доступнішою альтернативою для частини українців стала державна програма "єОселя", яка передбачає нижчі відсоткові ставки.
Під час оцінки позичальників банки використовують базове правило: щомісячний платіж за кредитом не повинен перевищувати приблизно 40% сукупного доходу сім'ї. Саме за цим принципом визначають, чи може людина отримати позику.
За розрахунками Національного банку, для можливості сплачувати кредит за програмою "єОселя" під 3% родині потрібно приблизно 30 тисяч гривень щомісячного доходу. Якщо ставка становить 7%, необхідний дохід зростає приблизно до 42 тисяч гривень.
Водночас участь у програмі мають лише окремі категорії позичальників. Крім рівня доходу, банки також перевіряють офіційне працевлаштування, кредитну історію та відповідність житла вимогам програми.
Чи можна здавати в оренду квартиру, куплену по "єОселі"?
Це пільгова іпотека для придбання власного житла зі ставкою 3% або 7% залежно від категорії позичальника. Програма передбачає купівлю житла саме для забезпечення громадян власною оселею, зазначається на сайті "єОселя".
Тому повне право розпоряджатися квартирою виникає після погашення кредиту та зняття іпотечного обтяження. Після цього власник може здавати житло в оренду без будь-яких обмежень.