Чи вистачить зарплати на іпотеку: який дохід потрібен для купівлі житла

Купити квартиру без кредиту для більшості українців майже нереально. Через високу вартість житла та співвідношення доходів і цін багатьом доводиться розглядати іпотеку, однак банки висувають чіткі вимоги до рівня заробітку позичальників.

Чому купити житло без кредиту майже неможливо?

Аналітики Центру "Фінансовий пульс" зазначають, що співвідношення доходів і вартості нерухомості в Україні залишається складним. Через це для більшості сімей придбання квартири без кредиту фактично недосяжне.

За підрахунками експертів, щоб купити житло без позики, середньостатистичному українцю довелося б відкладати весь свій дохід приблизно 8 – 10 років. Такий сценарій майже нереальний, адже люди витрачають гроші на повсякденні потреби, оренду житла, комунальні послуги та інші витрати.

Саме тому іпотека залишається одним з небагатьох інструментів купівлі житла для тих, хто не має достатніх заощаджень. Водночас банки ретельно оцінюють фінансову спроможність клієнтів і встановлюють вимоги до їхнього доходу.

Який дохід потрібен для іпотеки у банку?

Іпотека на ринкових умовах в Україні залишається доволі дорогою. Однією з головних причин є високі відсоткові ставки, які суттєво збільшують щомісячні платежі.

Ефективна ставка за іпотечними кредитами у банках зазвичай становить приблизно 16 – 18% річних, а в окремих випадках може наближатися навіть до 30%.

Важливо! Щоб виплачувати такий кредит, родина повинна мати достатній стабільний дохід. За розрахунками експертів, для виплати іпотеки за ставкою близько 18% сімейний дохід має становити приблизно 84 тисячі гривень на місяць.

Для порівняння, середня заробітна плата в Україні наприкінці 2025 року становила близько 31 тисячі гривень. Через це значна частина українців не відповідає вимогам банків для отримання іпотеки на ринкових умовах.

Наскільки доступною є державна іпотека?

Доступнішою альтернативою для частини українців стала державна програма "єОселя", яка передбачає нижчі відсоткові ставки.

Під час оцінки позичальників банки використовують базове правило: щомісячний платіж за кредитом не повинен перевищувати приблизно 40% сукупного доходу сім'ї. Саме за цим принципом визначають, чи може людина отримати позику.

За розрахунками Національного банку, для можливості сплачувати кредит за програмою "єОселя" під 3% родині потрібно приблизно 30 тисяч гривень щомісячного доходу. Якщо ставка становить 7%, необхідний дохід зростає приблизно до 42 тисяч гривень.

Водночас участь у програмі мають лише окремі категорії позичальників. Крім рівня доходу, банки також перевіряють офіційне працевлаштування, кредитну історію та відповідність житла вимогам програми.

Чи можна здавати в оренду квартиру, куплену по "єОселі"?