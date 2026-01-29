Замерзання каналізації в Києві: де в будинках можливі проблеми з трубами

Столиця потерпає через наслідки російських атак на критичну інфраструктуру. Найскладнішою є ситуація на Троєщині, де сотні будинків залишаються без опалення, а через перебої з електропостачанням зростає ризик замерзання труб каналізації в будинках.

Чи можуть замерзнути каналізаційні мережі?

Замерзання труб водовідведення подекуди можливе в підвальних приміщеннях багатоповерхівок, у квартирах такі випадки поодинокі. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно.

Як повідомляє Суспільне Київ з посиланням на слова голови Деснянської районної у місті Києві адміністрації Максима Бахматова, ситуація з опаленням та електропостачанням на Троєщині є надзвичайно складною, адже близько пів тисячі багатоповерхівок перебувають без тепла внаслідок ударів Росії по ТЕЦ-6.

Посадовець розповів, що воду з системи опалення будинків злили вчетверте, а з огляду на прогноз щодо повернення в Україну сильних морозів найближчими днями ситуація є "передкатастрофічною".

Зауважте! За словами Максима Бахматова, на Троєщині вся система водопостачання двічі припиняла роботу приблизно на добу. З огляду на це постає питання подальшої роботи водогону й каналізації, зокрема під час відключень світла.

Експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно говорить, що каналізаційні труби в будинках навіть за відсутності опалення в мороз не замерзають завдяки постійному потоку води, якою користуються мешканці будинків. Проте нині її кількості може бути недостатньо, аби система не застоювалася.

Христина Ненно Експертка у сфері житлово-комунального господарства Зараз люди водою навіть якщо користуються, щось із пляшок виливають, грубо кажучи, або якесь відерце використовують на технічні потреби. Наприклад, щоб помити овочі, фрукти, і зливають у каналізацію. То цієї кількості води недостатньо для того, щоб система повністю вся зливалася й проходив великий потік води.

За словами експертки, у разі відсутності тепла в будинках для перешкоджання замерзанню або ж для розморожування труб каналізації в підвалах потрібно ставити обігрівачі, які можна заживлювати від генераторів. Для квартир проблема стоїть не так гостро, адже в житлових приміщеннях температура повітря здебільшого вища за нульову.

У квартирах є випадки, де обмерзало. Але то ситуація, коли зверху геть ніхто не користувався водою й у квартирі дуже низька температура. Це такий одиничний випадок, його не можна вважати масовим. Навіть ті, які зараз у підвалах позамерзали, теж більше десяткові випадки, ніж масові. Тобто це проблема в тих будинках переважно, де не було води, нею не користувалися,

– говорить Христина Ненно.

Як розповідав в інтерв'ю LB.ua голова Деснянської РДА Максим Бахматов, у разі замерзання водогону та каналізації розглядають варіант облаштування тимчасових вуличних туалетів з вигрібними ямами для населення.

На думку Христини Ненно, реалізувати таку ідею неможливо, адже це буде порушенням благоустрою й потребуватиме додаткових витрат із бюджету. Натомість у подібних ситуаціях у разі потреби можна використати біотуалети, резюмує експертка.

Зверніть увагу! Про випадок замерзання труб каналізації в будинках Голосіївського району повідомляло hromadske. Ситуації сталися в багатоповерхівках, де комунікації зосереджені не в підвалі, а над арками – на технічних поверхах.

Що каже Київводоканал про можливість замерзання каналізації?

У Київводоканалі повідомили, що потреби у викопуванні вигрібних ям у дворах будинків немає, адже на Троєщині та в Києві загалом каналізаційні мережі працюють стабільно навіть під час відключень електроенергії.

Дворові каналізаційні мережі прокладені глибше за рівень промерзання ґрунту , а випадків повного або часткового замерзання труб не фіксували. Крім того, стічні води постійно рухаються й мають плюсову температуру, тому замерзнути мережі не можуть.

, а випадків повного або часткового замерзання труб не фіксували. Крім того, стічні води постійно рухаються й мають плюсову температуру, тому замерзнути мережі не можуть. Водночас відповідальність за стан і обслуговування труб, які йдуть від будинку до першого каналізаційного колодязя, лежить на балансоутримувачах багатоповерхівок. Адже вони належать до внутрішньобудинкових систем.

Що відомо про ситуацію на Троєщині?