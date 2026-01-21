Замерзання будинків без опалення в Києві: що краде останнє тепло у вашої квартири

Українці в багатоповерхівках потерпають через відсутність тепла внаслідок російських атак, а тільки в Києві нині без опалення перебувають близько 4 тисяч будинків. На швидкість втрати ними тепла в мороз впливає низка факторів.

Які будинки швидко охолоджуються без опалення?

Тривалість зберігання тепла квартирою взимку залежить від технічних характеристик та розташування будинку, а також погоди. Про це в коментарі 24 Каналу розповів архітектор Олег Гречух.

За словами архітектора, здатність будинків тримати тепло під час морозів та відсутності опалення значною мірою залежить від типу й віку споруди. Зокрема складною для мешканців може стати ситуація в панельних будинках, які позбавлені теплопостачання.

Олег Гречух Архітектор, дослідник інфраструктури Панельні будинки, де товщина огороджувальних конструкцій невелика й теплоємність мала, охолоджуватимуться швидше. Особливо якщо там до вітру розташована стіна, торцева, наприклад. Варто враховувати не тільки товщину утеплювача чи огороджувальної конструкції, але й те, як вона розташована. Чи це південна або північна сторона, чи нагрівається сонцем, чи охолоджується вітром. Один і той самий тип будинку в різних місцях розташований може по-різному охолоджуватися.

Значення має також якість будівництва. Як зауважує Олег Гречух, 60 і більше років тому багатоповерхівки не всюди зводили однаково якісно. Проблемним місцем для них є шви між панелями, через які квартири найбільше промерзають.

Як розповідав у коментарі 24 Каналу експерт у галузі енергетики Святослав Павлюк, швидкість втрати тепла багатоповерхівкою залежить від її класу енергоефективності й форми будівлі, тож наявність утеплення може сповільнити процес охолоджування.

Святослав Павлюк Директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Споживання добре утеплених будинків є у три, а то й у чотири рази меншим. Відповідно, швидкість остигання є лінійною, тобто ці будинки в три-чотири рази довше зберігають тепло навіть при повному відключенні теплопостачання. Що стіни товстіші, то меншою є швидкість втрати тепла. Фактично старі будинки з поганими енергетичними характеристиками, з поганими панельками чи силікатною цеглою можна довести до стану хороших.

Водночас шар утеплення старих будинків має бути значно товстішим, ніж на спорудах із газобетону, додає експерт.

Що змушує багатоповерхівки дужче втрачати тепло?

Утримання тепла будинком узимку залежить також від наявності в ньому перепланування квартир, як-от знесення стін між кімнатами й балконами. За словами Олега Гречуха, це створює проблеми в разі відсутності достатнього утеплення.

Багато будинків мають знесені стіни між балконами й кімнатами, коли тепловий контур винесений на балкон, а той погано утеплений. Такі речі охолоджують квартиру, а вона – інші. Також в Україні багато будинків з індивідуальним опаленням, які були від'єднані від центральної котельні. Там можуть бути сусіди, які не живуть або не користуються теплом. Ця квартира буде охолоджувати сусідні через підлогу або стелю,

– зауважує архітектор.

З огляду на ці фактори, у різних частинах будинку охолодження може відбуватися по-різному. Проте їхній збіг може охолодити будинок за кілька годин, підсумовує Олег Гречух.

Як тримають тепло квартири в новобудовах?

Зростання цін на комунальні послуги, зокрема – на газ, підштовхнуло Україну до оновлення будівельних норм. Це змусило усвідомити важливість утеплення житла, каже архітектор Олег Гречух. Нині такі будинки мають більш тривалий термін зберігання тепла.

Будинки, зведені після 2000-х років, уже повинні були відповідати іншим вимогам до теплозбереження. Тож що пізніше збудований будинок, то він новіший, то в нього товстіший утеплювач і кращі енергозберігаючі склопакети у вікнах. Таким чином він довше зберігає тепло,

– говорить архітектор.

Крім того, квартири в новобудовах мають вищі стелі, що також впливає на теплоощадження. Втім, коли будинок зрештою охолоняє, нагріти його без опалення так само складно.

Залежить від розміру кімнат, приміщень, тому що в нових будинках вищі стелі, більший об'єм повітря і, звичайно, якийсь час вони ще тримають тепло. Потім так само починають конструкції охолоджуватися, і навіть якщо ви нагрієте повітря, то все одно зовнішні конструкції будуть уже холодними,

– підсумовує Олег Гречух.

Зауважте! Значна частина житлового фонду України є застарілою й потребує оновлення. Зокрема триває дискусія довкола потреб ремонту чи знесення хрущовок. Держава вважає економічно доцільнішою реновацію.

Яка ситуація з опаленням у Києві?