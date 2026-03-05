Приватизацію державних квартир скасують: що буде з неприватизованим житлом

У Верховній Раді планують скасувати безоплатну передачу службових чи соціальних квартир у власність. Водночас українці ще мають час скористатися чинною процедурою.

Нові правила почнуть діяти лише після завершення воєнного стану та перехідного року, розповіла Олена Шуляк.

Коли можуть скасувати безоплатну приватизацію житла?

Верховна Рада ухвалила закон про основні засади житлової політики. Документ передбачає зміну системи використання державного та комунального житлового фонду.

До цього часу мешканці квартир державного та комунального фонду можуть оформлювати житло у власність за чинними правилами. Після запуску нової системи таку можливість планують закрити.

Якого житла стосуватимуться нові правила?

Зміни стосуються квартир, які перебувають у державній або комунальній власності. Це житло люди отримували для проживання, зазвичай на підставі ордера або іншого документа користування.

Після набуття чинності нових правил такі квартири залишатимуться у власності держави чи громади. Українці зможуть проживати у службовому чи комунальному житлі, але оформити його у власність не вийде.

Також неможливо буде:

продати таке житло;

подарувати;

передати у спадок.

Кого не зачеплять нові правила?

Важливо! Нові правила не мають зворотної дії. Українці, які вже приватизували квартири, залишаться їхніми власниками.

Зміни також не поширюються на житло з державного фонду, яке люди отримали іншим шляхом. Зокрема, це квартири, які:

придбали за договором купівлі-продажу;

отримали у спадок;

отримали у подарунок;

приватизували раніше.

Право власності на такі об'єкти залишатиметься чинним.

Хто зможе приватизувати житло після введення нових правил?