Скільки треба грошей на квартиру у Києві: де житло найдешевше

Середні ціни на квартири у Києві на вторинному та первинному ринку у лютому 2026 року суттєво різняться залежно від району. Найдорожче житло традиційно зосереджене у центрі столиці, тоді як на околицях можна знайти значно доступніші варіанти.

Скільки коштує однокімнатна квартира у Києві?

Найдоступніші пропозиції на вторинному ринку залишаються у Деснянському районі. Квартири там коштують у середньому 44 тисячі доларів, повідомляє ЛУН.

В інших районах Києва вартість однокімнатних квартир на вторинці становить:

Святошинський – 53 000 доларів;

Оболонський – 59 000 доларів;

Дарницький – 65 000 доларів;

Солом'янський – 65 500 доларів;

Дніпровський – 69 000 доларів;

Подільський – 75 000 доларів;

Голосіївський – 77 500 доларів;

Шевченківський – 90 000 доларів.

Найдорожчі однокімнатні квартири розташовані у центральній частині Києві – у Печерському районі з середньою вартістю 145 тисяч гривень.

Скільки коштують більші квартири у Києві?

Серед двокімнатних квартир найдоступніші варіанти також у Деснянському районі – у середньому 60 тисяч доларів. У Святошинському районі – близько 75 тисяч доларів, в Оболонському – 84,5 тисяч доларів.

До слова, за даними OLX Нерухомість, найдешевша двокімнатна квартира у Києві розташована у Деснянському районі та коштує близько 24 тисяч доларів, що майже втричі дешевше за середню ціну.

Найдорожчі пропозиції зафіксували у Голосіївському районі середній показник сягає 121 тисячі доларів, у Шевченківському – 140 тисяч доларів, а в Печерському – близько 210 тисяч доларів.

Трикімнатні квартири найдешевші у Деснянському районі – близько 75 тисяч доларів. Найдорожчі пропозиції у Шевченківському та Печерському районах – 216 тисяч та 335 тисяч доларів відповідно.

Яка вартість квадратного метра на первинному ринку?

На первинному ринку найнижчі ціни за квадратний метр у Деснянському районі – близько 830 доларів за квадратний метр. У Дарницькому районі квадратний метр коштує приблизно 1 090 доларів, у Дніпровському – 1 120 доларів.

У Святошинському районі забудовники в середньому просять близько 1 250 доларів за квадратний метр, у Солом'янському – 1 300 доларів, в Оболонському – 1 330 доларів, а в Голосіївському – близько 1 350 доларів за квадратний метр.

Вищі ціни зафіксовані у центральних районах міста. У Подільському – приблизно 1 640 доларів за квадратний метр, у Шевченківському – 1 610 доларів за квадратний метр, а найдорожчий квадратний метр у новобудовах Печерського району – близько 2 670 доларів.

