Купівля квартири у 2025 році: хто оплачує послуги нотаріуса

Оформлення угоди купівлі-продажу квартири передбачає низку витрат, особливо послуги нотаріуса. Від того, хто саме сплачує ці послуги, залежить підсумкова сума операції та фінансове навантаження для кожної зі сторін.

Хто оплачує послуги нотаріуса при купівлі квартири?

У більшості випадків нотаріальні витрати бере на себе покупець, адже саме він зацікавлений у належному оформленні прав власності, пише 24 Канал з посиланням на Державноу податкову службу України.

Проте українське законодавство не містить чіткої норми, яка б зобов'язувала одну зі сторін сплачувати за послуги нотаріуса. Тому остаточне рішення приймається за домовленістю між продавцем і покупцем та закріплюється в договорі.

Які витрати входять у послуги нотаріуса?

Під час оформлення угоди нотаріус перевіряє документи власника квартири, готує договір купівлі-продажу, посвідчує його, реєструє право власності у держреєстрі та вносить дані до бази.

До вартості входять:

складання та перевірка договору;

нотаріальне посвідчення;

технічні послуги;

державне мито за реєстрацію.

Скільки коштують послуги нотаріуса при купівлі квартири?

Ціна залежить від регіону, складності угоди та вартості квартири. У середньому сума коливається від 0,5 до 1% від ціни житла, але іноді може бути фіксованою – наприклад, від 5 до 15 тисяч гривень.

Хто несе інші витрати при купівлі квартири?

Фахівці у ДПС зазначають, що крім оплати послуг нотаріуса, існують додаткові платежі, які часто сплачують сторони:

Продавець зазвичай сплачує податок на доходи фізичних осіб 5% та військовий збір 1,5%, якщо це не перший продаж нерухомості за рік .

зазвичай на доходи фізичних осіб 5% та військовий збір 1,5%, . Покупець сплачує внесок до Пенсійного фонду 1% від вартості квартири та держмито, якщо інше не передбачено угодою.

Скільки коштує переоформлення?