Купівля квартири під час війни: на які пропозиції не варто звертати увагу
- Під час війни українці почали уникати купівлі житла біля критичної інфраструктури.
- Крім того, верхнім поверхам, які раніше мали попит, тепер не віддають перевагу через підвищену небезпеку.
Після повномасштабного вторгнення українці при купівлі житла почали звертати увагу на те, що колись не мало значення. Наприклад, розташування поряд критичної інфраструктури чи наявність у будинку укриття.
Які квартири зараз небезпечно купувати, 24 Канал розповідає з посиланням на Новини.LIVE.
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Розташування біля критичної інфраструктури
Критична інфраструктура, на жаль, часто є ціллю для ворожих дронів та ракет. Тому житло поблизу неї має суттєві ризики. Йдеться про такі об'єкти:
- підстанції та електростанції;
- військові частини та склади;
- мости, залізницю, аеропорти.
Високі поверхи
Життя на верхніх поверхах має свої переваги, однак у воєнний час може бути небезпечним. Можуть виникнути такі проблеми:
- складнощі з евакуацією – ліфти можуть не працювати через перебої зі світлом, а спускатися сходами під час обстрілів небезпечно;
- підвищена вразливість – вибухова хвиля частіше зачіпає верхні поверхи;
- більша відстань до укриття – на верхніх поверхах часто немає можливості швидко спуститися в безпечне місце.
Рієлторка Тетяна Клименко пояснила: якщо раніше клієнти обирали високі поверхи через гарні краєвиди з них, то тепер інтерес до таких квартир впав через ризики ракетних обстрілів та атаки дронів.
Відсутність укриття
Наявність у будинку укриття стала важливим чинником, на який обов'язково звертають увагу. Небезпечно купувати квартири у таких будинках:
- панельні – менш стійкі до ударів, швидко руйнуються при вибухах;
- новобудови без укриттів – деякі забудовники нехтують нормами будівництва.
Укриття в будинку дуже важливе в умовах війни / Фото РБК-Україна
Житло в прифронтових регіонах
Нерухомість у регіонах, які перебувають в зоні бойових дій або під постійними обстрілами, має високу небезпеку. Виникають такі ризики:
- можливість руйнування – будинок може постраждати від прямого удару;
- невизначеність у майбутньому – у деяких містах ситуація може змінитися, і інфраструктуру довго не можна буде відновити;
- складнощі з продажем – житло в таких районах буде важко продати.
Як знизити ризики
Купуючи квартиру під час війни, аби мінімізувати небезпеки, слід звернути увагу на такі аспекти: обирайте квартири не вище 4 – 5 поверху; уникайте житла біля електростанцій, військових об'єктів, мостів; перевіряйте наявність укриття; аналізуйте ситуацію в регіоні перед покупкою.
Зауважимо, що деякі квартири можуть довго не купувати через фактори, які не пов'язані з війною. Йдеться про завищені ціни, сезонність, поганий стан квартири та інші.