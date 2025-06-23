Спадкова квартира з ризиком: як не втратити гроші покупцям

Не секрет, що квартири, які отримані у спадок, є дешевшими, аніж інші варіанти. Це зумовлено насамперед тим, що з таким житлом можуть виникати деякі проблеми. Тобто дешевша ціна може свідчити про потенційні юридичні ризики, якщо їх вчасно не перевірити.

Чому варто звернути увагу під час купівлі спадкового житла і яку перевірку потрібно пройти перед цим, інформує 24 Канал з посиланням на "Новини.Live".

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Чому зі спадковою квартирою може виникнути проблема

Річ у тім, що якщо з такою квартирою було придбано все по закону, через нотаріуса та з виписаним продавцем, то це не гарантуватиме повної безпеки.

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір’я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.

Достатньо лише з'явитися іншому спадкоємцю із судовим рішенням, й тоді новий власник може втратити кошти та житло.

Відповідно до Цивільного кодексу України, найпоширенішими проблемами, які виникають у таких ситуаціях, є:

оскарження заповіту,

інші родичі оскаржують право на спадщину,

претензії щодо боргів, які перейшли у спадок разом із квартирою,

через суд встановлюють право власності, якщо документів недостатньо,

хтось зі спадкоємців може подати позов на поновлення строку прийняття спадщини,

проблеми з документами, оформленими ще за життя спадкодавця.

Наприклад! Є спадкоємці, які довгий час жили за кордоном. Вони дізналися про смерть родича й звернулися до суду. Якщо вони доведуть, що не знали про своє право на квартиру, то суд може поновити строк на прийняття спадщини навіть через 10 років після смерті родича.

Що робити, аби не отримати проблеми перед купівлею спадкової квартири

Перед купівлею квартири обов'язково пройдіть юридичну перевірку, що має включати такий алгоритм: