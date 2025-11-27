Взимку чи навесні: коли дешевше купити житло у 2025 році

У різні періоди року ринок нерухомості демонструє помітні коливання, які впливають на вартість квартир. Покупці, які хочуть зекономити, можуть обрати сезон, коли ціни найнижчі, а конкуренція мінімальна.

Чому взимку ринок більш гнучкий для покупця?

Зазвичай ринок нерухомості взимку менш активний, пише 24 Канал з посиланням на агентства нерухомості.

Дивіться також Житло в іпотеку: який перший внесок при купівлі квартири

Більшість українців відкладають угоди до весни, коли погода стане більш сприятливою для ремонту або переїзду. Тому через спад попиту взимку продавці можуть знизити ціну на нерухомість, адже не хочуть тримати об'єкт у продажу до наступного сезону.

У цей період можна отримати знижку до кількох відсотків, а іноді й більше, якщо продається квартира, яка довго стояла на ринку. Ринок стає значно гнучкішим, бо рієлтори та власники активніше йдуть назустріч клієнтам.

Продавці часто знижують ціну на 5-10% у разі швидкої угоди. А якщо говорити про трикімнатні квартири, то попит на них нижчий, ніж на однокімнатні чи двокімнатні. Це відкриває простір для торгу,

– пояснила рієлторка з Києва Олена Івченко у Новини.LIVE.

Як сезонність впливає на вибір і цінову динаміку?

Після літнього сезону восени традиційно підвищується попит. Кількість пропозицій значно збільшується, а покупці повертаються до планування угод. Найбільший попит зазвичай фіксують у серпні-жовтні, вартість на квартири тоді значно збільшується.

Тому для тих, хто хоче зекономити зима – найкращий сезон для планування купівлі квартири. Проте варто розуміти, що у цей період пропозицій значно менше, отже і вибір невеликий.

Важливо! Якщо шукаєте житло в певному сегменті чи конкретному районі, потрібно уважно моніторити ринок житла, щоб не пропустити найвигідніший варіант.

Чи залежить вигода від міста та типу житла?

Сезонний ефект не однаково проявляється в різних регіонах. За даними ЛУН, у великих містах зі стабільно високим попитом, таких як Київ або Львів, зима не завжди гарантує зниження вартості.

На вторинному ринку власники частіше знижують вартість, якщо покупців мало. Торг можливий і в новобудовах, але там частіше діють сезонні акції, розстрочки або знижки на окремі планування, які забудовники запускають у період низьких продажів.

Потрібно враховувати й загальні економічні чинники:

коливання курсу валют;

рівень інфляції;

попит на оренду.

У складні економічні періоди продавці стають ще більш поступливими, тому сезонність може посилюватися.

Як визначити найкращий момент для купівлі саме вам?

Якщо основний пріоритет – економія, логічно орієнтуватися на зимові місяці, коли конкуренція мінімальна. Якщо ж важлива широка пропозиція, краще аналізувати ринок восени або навесні, коли вибір більший.

Де найдешевші квартири в Україні?