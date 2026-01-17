Де в Україні реально купити квартиру за 25 тисяч доларів і менше

На вторинному ринку житла в Україні все ще можна знайти квартири вартістю до 25 тисяч доларів. Такі пропозиції зосереджені лише в кількох регіонах, хоча поодинокі бюджетні варіанти трапляються майже по всій країні.

Де продають бюджетне житло?

Втім, за низьку ціну покупцям доводиться миритися зі скромною площею, старим житловим фондом або необхідністю ремонту. Про те, де в січні 2026 року можна придбати квартиру за мінімальним бюджетом, 24 Канал повідомляє з посиланням на дані ЛУН.

Однокімнатні квартири до 25 тисяч доларів пропонують у кількох містах:

Запоріжжя – 15,5 тисячі доларів, за останній рік вартість знизилася на 11%;

Миколаїв – 20,3 тисячі доларів, ціни впали на 1%;

Суми та Харків – 22,5 тисячі доларів, ціни зросли на 13 – 14%.

Раніше за ціну до 25 тисяч доларів житло можна було купити й у Херсоні. Ймовірно, тепер також, однак на порталі зазначено, що даних щодо міста замало.

У Херсоні та Запоріжжі за такі гроші можна знайти навіть двокімнатні квартири – їхня середня вартість коливається в межах 22 – 23 тисяч доларів. Низькі ціни в цих регіонах здебільшого пов'язані з близькістю до зони бойових дій.

Чи є дешеві квартири в інших регіонах?

Зазначені суми є середніми показниками. В інших містах також трапляються пропозиції до 25 тисяч доларів, однак покупцям доведеться поступатися локацією, метражем або станом житла.

За даними OLX Нерухомість, у Львові можна знайти квартири в діапазоні 20 – 25 тисяч доларів, але йдеться або про дуже маленькі площі, або про об'єкти, які потребують капітального ремонту. Окремі бюджетні варіанти трапляються й у Києві – інколи від 10 тисяч доларів та менше, проте для комфортного проживання такі квартири також вимагатимуть значних вкладень.

Де дешевша однокімнатна квартира – у Львові чи Києві?

Хоча середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку у Львові трохи перевищує київську, якщо порівнювати ціни за районами, саме столиця демонструє найвищі показники. Водночас на первинному ринку середня ціна за квадратний метр у Києві та Львові майже однакова.

Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку у Києві становить приблизно 68 тисяч доларів, із великим розривом між районами – від майже 44 тисяч у Деснянському до 130 тисяч у Печерському, тоді як на первинному ринку вартість коливається залежно від класу житла. У Львові середня ціна однокімнатної квартири навіть дещо вища – близько 69 тисяч доларів, а ціни на первинному ринку майже зрівнялися зі столичними й у середньому становлять приблизно 1 300 доларів за квадратний метр.