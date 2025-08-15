Львів залишається одним із найпопулярніших міст України для придбання нерухомості. У середньому квадратний метр на первинному ринку коштує понад 57 тисяч гривень.

Станом на серпень 2025 року ціни на квартири у львівських новобудовах зросли, але водночас покупцям доступні варіанти на будь-який гаманець. Деталі 24 Канал розповідає з посиланням на дані порталу ЛУН.

Які середні ціни на квартири у новобудовах Львова?

За даними аналітиків, у серпні 2025 року середня вартість квадратного метра у львівських новобудовах становить 57 100 гривень. Це на 15 – 20% більше, ніж у 2023 році.

Ціновий діапазон залежить від класу житла:

економклас – від 39 900 гривень за квадратний метр;

комфорт-клас – 49 100 гривень за квадрат;

бізнес-клас – 58 700 гривень за квадрат;

преміумклас – 95 400 гривень за квадрат.

Де у Львові найдорожче житло?

Найвищі ціни на квартири в новобудовах у таких районах:

Личаківський район – у середньому 69 300 гривень за квадрат;

Франківський район – 65 100 гривень за квадрат.

Ці райони популярні завдяки престижним житловим комплексам, близькості до центру та розвиненій інфраструктурі.

Де шукати найдешевші квартири у Львові?

Найбільш доступні варіанти новобудов у районах:

Галицький район – середня ціна 33 300 гривень за квадрат;

Шевченківський район – 54 000 гривень за квадрат.



Ціни на квартири в новобудовах за районами Львова / Інфографіка ЛУН

Чому зростають ціни на квартири у Львові?

Зростання вартості житла на первинному ринку Львова пояснюється кількома основними факторами: