Оренда за 5 тисяч: як виглядає найдешевша квартира у Києві
- У Києві знайдена квартира за 5 тисяч гривень на місяць між станціями метро Дарниця та Чернігівська з площею 25 квадратних метрів.
- Середня оренда житла в Києві перевищує 10 тисяч гривень, а українці витрачають на неї приблизно 54% від доходу.
На ринку київської оренди знайти житло до 10 тисяч гривень на місяць майже нереально. Проте поодинокі оголошення з такою ціною все ж з'являються.
Часто за 5 тисяч гривень на місяць пропонують не оренду квартири, а оренду кімнати, пише 24 Канал з посиланням на OLX.
Дивіться також Квартира від держави: хто може отримати та як це зробити у 2025 році
Як виглядає квартира за 5 тисяч на місяць?
Квартира знаходиться між станціями метро Дарниця та Чернігівська. Її площа становить 25 квадратних метрів. Квартира розташована у хрущовці.
Помешкання однокімнатне, але з окремою маленькою кухнею та суміжним санвузлом. Кімната укомплектована базовими меблями – диваном, шафою і столом.
Кухня обладнана найнеобхіднішим – електроплитою, холодильником та пральною машиною. Санвузол з душовою кабіною, балкона немає.
Квартира за 5 тисяч гривень / Фото OLX
У квартирі є централізоване опалення, водопостачання навіть при відключенні світла та Wi-Fi. Стан житла можна назвати житловим – техніка й комунікації справні, але без нового ремонту чи сучасного дизайну. Такі квартири найчастіше орендують студенти, молоді працівники або одинаки, які шукають власний простір з мінімальними витратами.
Чому така ціна?
Невисока вартість оренди має кілька причин:
- Мала площа. Квартира має лише 25 квадратних метрів, тобто майже вдвічі менше за стандартну однокімнатну. Маленькі квартири значно дешевші.
- Простий ремонт. У приміщенні немає сучасного дизайнерського інтер'єру, який подвоює вартість. Для орендарів це можливість заселитися одразу, без переплати за зовнішній вигляд.
- Розташування. Район із доступом до метро, але не центральний. Поблизу старі житлові масиви та ринок, що знижує середню орендну вартість.
Такі пропозиції – виняток для Києва, де середня оренда перевищує 10 тисяч гривень. Проте для тих, хто шукає недорогий варіант або тимчасове житло, подібні квартири залишаються одним із небагатьох способів жити самостійно в столиці.
Скільки українці витрачають на оренду квартири?
За даними ЛУН, українці в середньому витрачають від 40% зарплати на оренду житла у Києві.
Найбільше витрачають в Ужгороді – в середньому 76% від доходу. Також значні витрати на оренду у таких містах:
- 67% – Луцьк;
- 64% – Львів;
- 54% – Київ;
- 53% – Черкаси;
- 53% – Вінниця.
Скільки коштує оренда житла у Києві?
У листопаді 2025 року в Києві вартість оренди житла знизилася в середньому на 10%, найбільше у спальних районах і передмісті.
Ціни на оренду однокімнатних квартир варіюються від 9 800 гривень у Деснянському районі до 33 700 гривень у Печерському районі, тоді як трикімнатні квартири коштують від 15 000 до 67 500 гривень залежно від розташування.