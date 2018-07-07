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Нерухомість Аналітика ринку Прописка в орендованій квартири: чому власники часто проти
17 червня, 19:47
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Прописка в орендованій квартири: чому власники часто проти

Валерія Городинська
Основні тези
  • Для реєстрації місця проживання орендарю потрібна згода власника, але нотаріальне завірення договору не є обов'язковим.
  • Найпоширенішою причиною відмови власника в реєстрації є ухиляння від сплати податків та юридичні ризики.

Реєстрація місця проживання дає чимало можливостей для повсякденного життя, однак під час оренди власники часто відмовляються це робити. Це пов'язано як з юридичними причинами, так і через ухиляння сплати податків.

Про те, чи врегульована прописка орендарів у квартирі і що робити, якщо люди орендують житло, а власники проти прописки у квартирі, інформує 24 Канал з посиланням на LB.ua.

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Що треба робити для реєстрації проживання 

Як пояснює юристка Центру інформації про права людини, Надія Добрянська, у коментарі виданню, чинне законодавство передбачає, що для реєстрації місця проживання орендарю потрібна згода власника. 

Закон дозволяє зареєструватися у квартирі, яку орендуєш, якщо маєш офіційно укладений договір оренди. Завіряти його в нотаріуса не обов'язково,
 – додає Добрянська.

Відтак, звернення з таким договором для оформлення прописки є достатнім, а власник квартири не обов'язково може бути присутнім, якщо у документі є його підпис. 

Які документи повинен надати орендар:

  • договір оренди, з чітко зазначеним правом на реєстрацію,
  • паспорт,
  • заяву встановленого зразка,
  • ідентифікаційний код,
  • інколи явна письмова згода власника.

Цікаво! Найпоширенішою причиною відмови власника реєструвати орендарів є робота "в чорну", що дозволяє уникати сплати податків. Також, є ще чинники юридичних ризиків, коли шахраї можуть переписати помешкання, наприклад, у пенсіонерів. 

Чи можливо прописатися без власника

Така практика в Україні є неможливою, адже для реєстрації обов'язково повинна бути згода власника. Обхід такого правила є незаконним і за це накладають штрафи або ж кримінальну відповідальність.

Однак орендарі можуть спробувати домовитися з власником, запропонувавши, наприклад, вищу орендну плату або офіційне оформлення договору, яке захистить обидві сторони,
 – зауважує юристка. 

Втім якщо і це власника не переконало, то краще знайти інше житло, де власник готовий піти на зустріч. 