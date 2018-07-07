Прописка в орендованій квартири: чому власники часто проти

Реєстрація місця проживання дає чимало можливостей для повсякденного життя, однак під час оренди власники часто відмовляються це робити. Це пов'язано як з юридичними причинами, так і через ухиляння сплати податків.

Про те, чи врегульована прописка орендарів у квартирі і що робити, якщо люди орендують житло, а власники проти прописки у квартирі, інформує 24 Канал з посиланням на LB.ua.

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Що треба робити для реєстрації проживання

Як пояснює юристка Центру інформації про права людини, Надія Добрянська, у коментарі виданню, чинне законодавство передбачає, що для реєстрації місця проживання орендарю потрібна згода власника.

Закон дозволяє зареєструватися у квартирі, яку орендуєш, якщо маєш офіційно укладений договір оренди. Завіряти його в нотаріуса не обов'язково,

– додає Добрянська.

Відтак, звернення з таким договором для оформлення прописки є достатнім, а власник квартири не обов'язково може бути присутнім, якщо у документі є його підпис.

Які документи повинен надати орендар:

договір оренди, з чітко зазначеним правом на реєстрацію,

паспорт,

заяву встановленого зразка,

ідентифікаційний код,

інколи явна письмова згода власника.

Цікаво! Найпоширенішою причиною відмови власника реєструвати орендарів є робота "в чорну", що дозволяє уникати сплати податків. Також, є ще чинники юридичних ризиків, коли шахраї можуть переписати помешкання, наприклад, у пенсіонерів.

Чи можливо прописатися без власника

Така практика в Україні є неможливою, адже для реєстрації обов'язково повинна бути згода власника. Обхід такого правила є незаконним і за це накладають штрафи або ж кримінальну відповідальність.

Однак орендарі можуть спробувати домовитися з власником, запропонувавши, наприклад, вищу орендну плату або офіційне оформлення договору, яке захистить обидві сторони,

– зауважує юристка.

Втім якщо і це власника не переконало, то краще знайти інше житло, де власник готовий піти на зустріч.