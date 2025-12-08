В Україні змінюють правила для боржників: хто може залишитися без житла

Уряд може змінити правила стягнення боргів за комунальні послуги та інші заборгованості. Новий законопроєкт передбачає автоматичне обмеження для боржників, зокрема блокування операцій із житлом та рахунками.

Зміни мають ускладнити ухилення від сплати боргів і зробити систему примусового виконання швидше, пише 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

Що саме пропонують змінити?

Законопроєкт передбачає запуск повноцінної електронної системи виконавчого провадження. Дані про боржників автоматично потраплятимуть до єдиного реєстру, який буде синхронізований із банками, нотаріусами, реєстрами нерухомості та транспортних засобів.

Після внесення людини до реєстру боржників система автоматично блокуватиме продаж квартир, будинків або автомобілів, а також обмежуватиме доступ до банківських рахунків. Після погашення боргу всі заборони мають зніматися без додаткових заяв і звернень.

Одна з головних цілей цього законопроєкту – зробити так, щоб після сплати боргу через додаток, через банк, через термінали в автоматичному порядку відбувалося зняття арешту. Для цього потрібне підключення всіх банків в Україні до системи, пов'язаної з електронною системою виконавчого провадження, щоб не треба було арештовувати декілька рахунків у різних банках однієї особи в одному виконавчому провадженні, – зазначив нардеп Денис Маслов.

Чи можуть через борги відібрати житло?

Одна з головних тривог українців – ризик втрати квартири через заборгованість за комунальні послуги. Водночас нові правила не змінюють чинного порядку примусового стягнення нерухомості.

Важливо! Як і раніше, єдине житло людини не підлягає стягненню, якщо сума боргу не перевищує визначену законом межу та в боржника немає іншого майна. Автоматичного "відбирання квартир" нові правила не вводять.

Для чого запроваджують нову систему?

Головною метою законопроєкту є підвищити платіжну дисципліну та перекрити схеми, за якими боржники переоформлювали майно на родичів або продавали його до початку виконавчого провадження.

Окрему увагу приділяють боргам за комунальні послуги, які за час війни суттєво зросли. Автоматичні обмеження мають змусити споживачів своєчасно сплачувати рахунки та скоротити кількість судових справ.

Кого нові правила зачеплять у першу чергу?

Передусім під дію нових механізмів потраплять власники житла, які мають тривалі борги за комунальні послуги. Також зміни стосуватимуться громадян із простроченими кредитами, аліментами чи іншими борговими зобов'язаннями за рішенням суду.

Водночас для тих, хто погашає борги добровільно, система може стати навіть зручнішою. Після оплати всі обмеження планують знімати автоматично, без тривалого очікування та повторних звернень.

Чому навколо змін виник резонанс?

Після появи інформації про нові правила в мережі почали ширитися заяви про "масове вилучення квартир через комуналку". Проте документ не розширює підстави для конфіскації житла, а лише пришвидшує виконання судових рішень.

Важливо! Разом із тим ризики для боржників залишаються. Якщо людина тривалий час ігнорує рахунки, не виходить на контакт з виконавцями та накопичує значні суми боргу, примусовий продаж майна можливий у межах чинного законодавства.

Коли почнуть працювати нові правила?

Наразі законопроєкт перебуває на етапі підготовки до другого читання. Остаточне ухвалення документа та запуск електронної системи можуть відбутися вже у 2026 році.

Після цього власникам житла доведеться уважніше стежити за платежами, адже велика заборгованість може призвести до миттєвих обмежень. Водночас прозорі правила мають скоротити кількість зловживань у сфері стягнення боргів та прискорити вирішення фінансових спорів.

Які обмеження виникають після арешту квартири?