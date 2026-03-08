В Україні продають житло лише за 25 тисяч гривень: який вигляд має квартира

В Україні на продаж виставили надзвичайно дешеве житло. Квартиру продають лише за 25 тисяч гривень. За ці гроші покупець отримує двокімнатне помешкання площею 35 квадратних метрів.

Що відомо про найдешевшу квартиру в Україні?

Відповідне оголошення з'явилося на порталі з продажу нерухомості OLX.

На вторинному ринку нерухомості з'явилася, ймовірно, одна з найдешевших квартир, які зараз продають в Україні. Помешкання розташоване у місті Заводське, що у Полтавській області, та коштує всього 25 тисяч гривень.

Йдеться про квартиру в будинку гуртожиткового типу. Вона розташована на п'ятому поверсі п'ятиповерхової цегляної будівлі. Загальна площа житла становить 35 квадратних метрів, а кухня займає близько 7 квадратних метрів. У квартирі дві кімнати та роздільний санвузол.

Стан житла визначають як житловий, однак у помешканні немає меблів і побутової техніки, тому новим власникам доведеться облаштовувати його самостійно.

До будинку підведена електрика, а під'їзд має асфальтований під'їзд. Поруч із житлом розташована розвинена інфраструктура: школа, дитячий садок, магазини, супермаркет, аптека, ринок, поштове відділення, а також зупинки транспорту та залізнична станція.

Неподалік є і зелені зони – парк, ліс та річка.

Чому квартиру продають так дешево?

У тексті оголошення власник пропонує телефонувати, щоб дізнатися причину такої низької вартості житла. Також він допускає можливість обміну.

Ймовірно, настільки низька ціна може бути пов'язана з особливостями будинку гуртожиткового типу, станом житла або іншими юридичними чи технічними нюансами, про які продавець обіцяє розповісти під час особистого спілкування. Попри це, оголошення вже викликало інтерес, адже за таку суму на ринку нерухомості України практично неможливо знайти окреме житло.

Такий вигляд має житло, яке продають за 25 тисяч гривень / Фото OLX

Які ціни на квартири на Полтавщині?

Відповідно до даних ЛУН станом на 8 березня 2026 року однокімнатну квартиру на вторинному ринку Полтави можна купити в середньому за 38 тисяч доларів, двокімнатну – за 54 тисячі доларів, трикімнатну – за 65 тисяч доларів.

Щодо житла в новобудовах, то квадратний метр продають у середньому за 35,2 тисячі гривень.

Які середні ціни на житло в Україні?

У 2026 році ціни на квартири в Україні значно різняться залежно від безпекової ситуації в містах: найдорожче житло пропонують у великих містах заходу країни, а найдешевше – у прифронтових регіонах.

На вторинному ринку найдорожчі однокімнатні квартири продають у Львові та Києві – у середньому приблизно за 72 тисячі та 70 тисяч доларів відповідно. Серед інших міст високі ціни на однокімнатні квартири зафіксовані в Ужгороді (69,5 тисячі доларів) та Одесі (48 тисяч доларів). Найдешевші квартири пропонують у Харкові, Миколаєві та Запоріжжі – від 15 до 23 тисяч доларів.

Найдорожчий квадратний метр у новобудовах також у Львові та Києві – близько 1 350 і 1 330 доларів відповідно, тоді як у деяких південних і східних містах він може коштувати менш ніж 700 доларів.