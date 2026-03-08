Что известно о самой дешевой квартире в Украине?

Соответствующее объявление появилось на портале по продаже недвижимости OLX.

На вторичном рынке недвижимости появилась, вероятно, одна из самых дешевых квартир, которые сейчас продают в Украине. Помещение расположено в городе Заводское, что в Полтавской области, и стоит всего 25 тысяч гривен.

Речь идет о квартире в доме общежитийного типа. Она расположена на пятом этаже пятиэтажного кирпичного здания. Общая площадь жилья составляет 35 квадратных метров, а кухня занимает около 7 квадратных метров. В квартире две комнаты и раздельный санузел.

Состояние жилья определяют как жилое, однако в квартире нет мебели и бытовой техники, поэтому новым владельцам придется обустраивать его самостоятельно.

К дому подведено электричество, а подъезд имеет асфальтированный подъезд. Рядом с жильем расположена развитая инфраструктура: школа, детский сад, магазины, супермаркет, аптека, рынок, почтовое отделение, а также остановки транспорта и железнодорожная станция.

Неподалеку есть и зеленые зоны – парк, лес и река.

Почему квартиру продают так дешево?

В тексте объявления владелец предлагает звонить, чтобы узнать причину такой низкой стоимости жилья. Также он допускает возможность обмена.

Вероятно, столь низкая цена может быть связана с особенностями дома общежития типа, состоянием жилья или другими юридическими или техническими нюансами, о которых продавец обещает рассказать во время личного общения. Несмотря на это, объявление уже вызвало интерес, ведь за такую сумму на рынке недвижимости Украины практически невозможно найти отдельное жилье.

Так выглядит жилье, которое продают за 25 тысяч гривен / Фото OLX

Какие цены на квартиры на Полтавщине?

Согласно данным ЛУН по состоянию на 8 марта 2026 года однокомнатную квартиру на вторичном рынке Полтавы можно купить в среднем за 38 тысяч долларов, двухкомнатную – за 54 тысячи долларов, трехкомнатную – за 65 тысяч долларов.

Относительно жилья в новостройках, то квадратный метр продают в среднем за 35,2 тысячи гривен.

Какие средние цены на жилье в Украине?

В 2026 году цены на квартиры в Украине значительно различаются в зависимости от ситуации с безопасностью в городах: самое дорогое жилье предлагают в крупных городах запада страны, а самое дешевое – в прифронтовых регионах.

На вторичном рынке самые дорогие однокомнатные квартиры продают во Львове и Киеве – в среднем примерно за 72 тысячи и 70 тысяч долларов соответственно. Среди других городов высокие цены на однокомнатные квартиры зафиксированы в Ужгороде (69,5 тысячи долларов) и Одессе (48 тысяч долларов). Самые дешевые квартиры предлагают в Харькове, Николаеве и Запорожье – от 15 до 23 тысяч долларов.

Самый дорогой квадратный метр в новостройках также во Львове и Киеве – около 1 350 и 1 330 долларов соответственно, тогда как в некоторых южных и восточных городах он может стоить менее 700 долларов.