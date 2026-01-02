Світові міста у вертикалі: 10 хмарочосів, які визначили архітектуру 2025 року

У 2025 році світова архітектура продемонструвала новий підхід до проєктування хмарочосів, де форма дедалі тісніше пов'язана з контекстом міста. Найкращі висотні будівлі року поєднали складні ділянки, багатофункціональність і технологічні рішення.

Значна частина з них стала символами нових архітектурних можливостей у щільній міській побудові, пише 24 Канал з посиланням на Dezeen.

Ferrocarril de Cuernavaca 780, Мексика

У Мехіко збудували вузький клиноподібний хмарочос, форма якого нагадує будівлю Flatiron у Нью-Йорку. Проєкт реалізували з урахуванням обмеженого простору та щільної міської забудови. Будівля адаптована до складних умов ділянки та нестандартного розташування.

Ferrocarril de Cuernavaca 780 / Фото Dezeen

Huergo 475, Аргентина

Житлову бетонну вежу з зеленуватим відтінком фасаду збудували в Буенос-Айресі. Будівля вирізняється монолітною формою та системою консолей, що формують її зовнішній вигляд.

Фасад із відкритого бетону виконує не лише декоративну, а й конструктивну функцію. Для пом'якшення візуального ефекту використали рифлену текстуру поверхонь.

Huergo 475 / Фото Dezeen

Yachthouse, Бразилія

У Бразилії збудували вежі-близнюки Yachthouse, які стали найвищими будівлями країни. Їхня висота становить 294 метри. Проєкт привернув увагу не лише рекордними параметрами, а й прагненням створити впізнаваний силует на тлі прибережної забудови.

Yachthouse / Фото Dezeen

Вежа Віло, Аргентина

У столиці Аргентини завершили будівництво 16-поверхового хмарочоса з багаторівневими просторами та приміщеннями подвійної висоти. Будівлю звели як штаб-квартиру оператора аеропортів. Фасад виконаний із великих напівпрозорих скляних панелей, які формують єдину зовнішню оболонку споруди.

Вежа Віло / Фото Dezeen

270 Park Avenue, Нью-Йорк

У Нью-Йорку завершили будівництво одного з найвищих хмарочосів року, який став штаб-квартирою фінансової компанії JPMorgan Chase.

Будівля заввишки 423,1 метра має силует, що натхненний архітектурою початку 20 століття. Хмарочос спирається на масивні колони, що підіймаються від заглиблених вхідних фасадів.

270 Park Avenue / Фото Dezeen

The One Flagler, США

Готель The One Flagler у Вест-Палм-Біч збудували в стилі флоридського тропічного модернізму. Будівля вирізняється білими бетонними фасадами з декоративною текстурою.

Хмарочос розташований поруч з історичною церквою і спроєктований так, щоб не порушувати архітектурне середовище району та водночас формувати новий міський акцент.

The One Flagler / Фото Dezeen

Штаб-квартира банку Ziraat, Туреччина

У Стамбулі завершили будівництво двох засклених хмарочосів у межах Міжнародного фінансового центру міста, зазначають KPF.

Вежі на 40 і 46 поверхів використовують як головний офіс банку. На спільному подіумі між ними розмістили громадські простори, зокрема торгівельні приміщення та аудиторію.

Штаб-квартира банку Ziraat / Фото Dezeen

AGE360, Бразилія

У бразильській Куритибі завершили будівництво 124-метрового хмарочоса AGE360. Будівля увійшла до довгого списку архітектурної премії Dezeen. Хмарочос розташований у районі Моссунге та має бетонний екзоскелет, який виконує несучу функцію та визначає зовнішній вигляд споруди.

AGE360 / Фото Dezeen

Butterfly, Канада

У Ванкувері з'явився 178,6-метровий хмарочос із циліндричними формами. В основу будівлі інтегрували церкву початку 20 століття. Вестибюль 57-поверхової житлової вежі безпосередньо з'єднаний із церквою скляною галереєю на першому поверсі.

Butterfly / Фото Dezeen

Штаб-квартира China Merchants Bank, Китай

У Шеньчжені завершили будівництво 388-метрового хмарочоса, який став новою штаб-квартирою China Merchants Bank. Будівля має впізнавану форму, сформовану кількома округлими об'ємами зі скляним облицюванням, що сходяться до центральної вершини.

China Merchants Bank / Фото Dezeen

