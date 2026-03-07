Чому в німецьких квартирах часто немає кухні: традиція, яка дивує іноземців

Переїзд до Німеччини для багатьох іноземців починається із несподіванок. Людина підписує договір оренди, заходить у нову квартиру і розуміє, що звичної кухні там просто немає. Замість шаф, плити й мийки – порожнє приміщення, у якому є лише труби, розетки.

Чому квартири здають без меблів ?

Для українців така картина часто виглядає дивною і навіть незрозумілою. Проте в Німеччині подібна практика давно стала нормою і сприймається як цілком логічна, повідомляють Новини LIVE.

У німецькій житловій культурі квартира – це значно більше, ніж тимчасове місце проживання. Для багатьох людей вона стає довгостроковим домом, де живуть десятиліттями. На відміну від інших країн, де орендують житло на рік чи два, у Німеччині договори часто укладають на дуже тривалий період – 10, 20, а іноді навіть 40 років. Саме тому власники нерухомості зазвичай здають помешкання майже порожніми.

Фактично орендар отримує "чистий простір", який може облаштувати відповідно до власних потреб і смаку. Людина самостійно вирішує:

яку побутову техніку встановити;

якої висоти має бути стільниця;

скільки шаф або полиць потрібно для зберігання.

Таким чином кухня стає не частиною чужого інтер'єру, а особистою інвестицією у комфорт і функціональність власного житла.

Скільки коштує кухня?

Облаштування кухні в Німеччині – задоволення не з дешевих. Нова вбудована система легко може коштувати від 5 до 15 тисяч євро залежно від комплектації, техніки та матеріалів.

Через це на ринку оренди поширена практика домовленостей між мешканцями. Людина, яка виїжджає з квартири, часто пропонує новому орендарю викупити вже встановлену кухню. У багатьох випадках це вигідніше, ніж замовляти меблі та техніку з нуля.

Якщо ж новий орендар не погоджується на покупку, попередній мешканець має право демонтувати кухню та забрати її із собою. У Німеччині перевезення кухонних меблів під час переїзду – звична практика.

Що кажуть правила оренди?

Німецька система оренди відома своєю чіткістю та дисципліною. Принцип Ordnung передбачає суворе дотримання умов договору. Якщо в контракті зазначено, що квартиру потрібно повернути у початковому вигляді, це означає, що перед виїздом доведеться демонтувати навіть ті елементи, які були встановлені самостійно – наприклад, мийку або шафи.

Попри це, поступово ситуація змінюється. У 2026 році на ринку все частіше можна побачити оголошення з позначкою EBK – вона означає, що квартира вже має вбудовану кухню. Проте приблизно 80% житла все ще здається без неї, дотримуючись традиційної моделі. З одного боку, така система може ускладнювати переїзд і вимагати додаткових витрат. З іншого – вона дозволяє облаштувати простір повністю під себе, створивши відчуття справжнього дому, де кожна деталь обрана особисто.

До слова, в Німеччині влада планує змінити правила на ринку оренди житла, щоб уповільнити подорожчання квартир і посилити захист орендарів. Запропоновані обмеження можуть торкнутися індексованих договорів, короткострокової оренди, а також додаткової плати за мебльовані квартири.

Який документ потрібен українцям для оренди квартири в Німеччині?

Під час оренди житла в Німеччині орендодавці зазвичай вимагають документ, який підтверджує фінансову надійність орендаря.

Одним із найважливіших документів є довідка SCHUFA – звіт із німецького бюро кредитних історій. У ній міститься інформація про фінансову репутацію людини, зокрема наявність боргів або ризик несплати платежів.

Перевірити свої дані в SCHUFA можна безкоштовно раз на рік, подавши запит на офіційному сайті. Однак для подачі орендодавцю зазвичай потрібен спеціальний сертифікат Bonitätsauskunft, який коштує приблизно 29 євро.