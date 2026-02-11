Як обстріли ТЕЦ вплинули на ринок житла на лівому березі Києва
- Після обстрілів ТЕЦ на лівому березі Києва попит на оренду квартир зменшився, вартість оренди знизилась, а ціни на житло почали зростати.
- У січні 2026 року попит на оренду зменшився найбільше у Деснянському районі на 34%, Дарницькому на 23%, і Дніпровському на 9%, тоді як пропозиція залишалася майже на рівні січня 2025 року.
Після обстрілів ТЕЦ на лівому березі Києва змінився попит на оренду квартир і динаміка цін на житло. Ринок відреагував на перебої зі світлом і теплом по-різному – вартість оренди знизилась, а ціни на житло почали зростати.
Як змінився попит на оренду квартир?
У січні 2026 року інтерес до довгострокової оренди на лівому березі суттєво зменшився, повідомляє OLX у коментарі hromadske.
Найбільше зниження зафіксували в районах, які безпосередньо залежать від місцевої інфраструктури:
- Деснянський район – попит зменшився на 34%;
- Дарницький район – на 23%;
- Дніпровський район – близько 9%.
Водночас порівняно з кінцем 2025 року ситуація почала поступово вирівнюватися. Кількість відгуків на оголошення зросла приблизно на 3 – 5%, експерти пояснюють це сезонною активізацією на початку року.
Чи скоротилася пропозиція квартир в оренді?
Попри побоювання, власники масово не прибирали житло з ринку. У січні 2026 року кількість оголошень про довгострокову оренду на лівому березі залишалася майже на рівні січня 2025 року.
Порівняно з груднем 2025 року пропозиція зменшилася на 9 – 12%. Хоча для зимового періоду це природно, активність на ринку оренди перед весняним сезоном може зменшуватися, особливо як наслідок падіння попиту.
Що відбулося з цінами на оренду?
Середні орендні ставки загалом залишаються стабільними, але в різних районах динаміка відрізнялася.
У Дарницькому районі середня ціна становила близько 16 тисяч гривень – без змін за місяць, але приблизно на 6% нижче, ніж рік тому. У Деснянському районі оренда коштувала близько 10 тисяч гривень, а у Дніпровському районі зафіксували зростання до 15 тисяч гривень.
Як змінилися ціни на купівлю квартир?
Сегмент продажу житла виявився стійкішим. За даними OLX, у порівнянні з груднем 2025 року середня вартість квартир на лівому березі зросла:
- у Дарницькому районі – 4 мільйони гривень, на 3%;
- у Деснянському районі – 2,6 мільйона гривень, на 1%;
- у Дніпровському районі – 3,9 мільйона гривень, на 5%.
Продавці здебільшого не знижували ціни, навіть якщо квартира тривалий час знаходилась на ринку.
Скільки коштує однокімнатна квартира у Києві?
Середні ціни на квартири у Києві на вторинному та первинному ринку у лютому 2026 року суттєво різняться залежно від району. Найдорожче житло традиційно зосереджене у центрі столиці, тоді як на околицях можна знайти значно доступніші варіанти.
Найдоступніші пропозиції на вторинному ринку залишаються у Деснянському районі. Квартири там коштують у середньому 44 тисячі доларів, повідомляє ЛУН.