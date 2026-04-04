Два міста різко стали популярними: де в Україні найбільший попит на оренду квартир
- Попит на оренду квартир найбільше зріс у двох містах, на 36% і 34% відповідно.
- Найбільша конкуренція серед орендарів – в області, де на одну квартиру претендує близько 18 осіб.
На початку весни ринок оренди житла в Україні помітно пожвавився. Найбільше зростання інтересу до винаймання помешкань зафіксували у центральних і північних регіонах.
Де зростають попит та пропозиція, а де – дефіцит?
Про особливості ринку оренди житла в березні 2026 року свідчать дані дослідження DIM.RIA.
Читайте також "єОселю" перезапустять у 2026 році: що змінять для покупців житла
Справжніми лідерами за попитом на оренду стали Суми та Черкаси. Там зафіксували найдинамічніше зростання інтересу до оренди – на 36% і 34% відповідно. Також активно шукали житло у Чернігівській, Херсонській та Полтавській областях.
Паралельно з попитом у частині регіонів збільшилась і кількість оголошень. Найбільше нових пропозицій з'явилося у Чернігівській, Кіровоградській, Черкаській та Чернівецькій областях.
Водночас є області, де житла навпаки стає менше. Зокрема, у Запорізькій та Житомирській областях пропозиція скоротилася, що посилює конкуренцію серед орендарів.
Найбільший дисбаланс помітили саме у Запорізькій області: там на одну квартиру претендує в середньому близько 18 людей. Для порівняння, у Києві цей показник утричі нижчий.
Скільки коштує оренда?
Найдорожче житло традиційно залишається у Києві та на Закарпатті – у середньому близько 22 тисяч гривень за однокімнатну квартиру. У столиці найбільше доведеться платити в Печерському районі, тоді як найдешевші варіанти можна знайти у Деснянському.
Натомість найнижчі ціни фіксують у Харківській області – приблизно 5,5 тисячі гривень на місяць.
До слова, відповідно до даних ЛУН на початок квітня 2026 року найдорожча оренда однокімнатних квартир зосереджена на Заході України: в Ужгороді ціни сягають близько 22 тисяч гривень, а у Львові та Івано-Франківську – близько 17– 18 тисяч. У Києві середня вартість становить приблизно 16,9 тисячі гривень, при цьому за рік вона навіть трохи знизилась. У центральних регіонах ціни помірні – переважно на рівні 10 – 14 тисяч гривень, наприклад у Вінниці, Черкасах чи Полтаві. Найдешевша оренда у прифронтових і східних містах: у Харкові близько 6 тисяч гривень, у Запоріжжі та Кропивницькому – 8 тисяч.
Що відбувається на ринку?
Загалом попит на оренду житла зростає нерівномірно. Найбільше активізуються регіони, які приймають внутрішніх переселенців або розташовані ближче до прифронтових територій. Водночас у західних областях інтерес до оренди дещо знизився, хоча ціни там і надалі залишаються високими.
Які податки треба платити за оренду житла і що буде за їх несплату?
У 2026 році власники житла, які здають його в оренду, повинні сплачувати 18% ПДФО та 5% військового збору, разом 23% від доходу. Попри чіткі правила, більшість ринку оренди в Україні досі перебуває в тіні через високе податкове навантаження.
Декларацію про доходи потрібно подати до 1 травня, а сплатити податки – до 1 серпня. За недекларування доходів передбачені штрафи від 25% до 50% суми податку, а у разі систематичних порушень – до 85 тисяч гривень.