Зайшли після оренди й не впізнали житло: що побачили власники

Після з'їзду орендарів власники квартири в Києві зайшли до житла і зняли побачене на відео. Кадри швидко поширилися в соцмережах та стали приводом для дискусії про відповідальність орендарів.

Що побачили власники?

На відео, яке оприлюднили після повернення ключів, видно, що квартиру залишили без прибирання, пише 24 Канал з посиланням на соцмережі rieltor_kiev.

Дивіться також Вибрати допоміг ChatGPT: жінка показала хату за 2 мільйони під Києвом, але мережа критикує її

Підлога у квартирі була брудною, у кімнатах розкидані речі, а меблі мають помітні сліди користування. Загальний стан житла справляє враження занедбаного, хоча йдеться не про зламане майно, а саме про неохайність.

У кадрі видно плями на м'яких меблях, забруднені поверхні та відсутність будь-яких ознак того, що перед виїздом житло намагалися привести до ладу.

Автор відео показав усю квартиру, особливу увагу звернув на кухню, бо вона була дуже брудна.

Хо-хо, а що на кухні вони робили? Стіни перефарбовувати потрібно… Мошки у відрі, його відразу можна викинути,

– розповідає автор ролика.

Також зазначив, що у спальні з'явилися нові плями на ліжку. На балконі вікна розбиті, але скло так і не прибрали. У підсумку автор відео сказав, що загалом усе добре, але доведеться оплатити прибирання.

Що пишуть у коментарях?

Частина користувачів вважають, що таке ставлення з боку орендарів до квартири неприпустиме.

Зате 100% брали без дітей і тварин, ну ось вам і, будь ласка, все залежить від людей,

– пише один з користувачів.

Також були ті, хто, як і автор відео, вважають, що квартира більш-менш у нормальному стані й всі витрати можна покрити завдатком.

Все, що вкладається в ціну застави, не має навіть обговорюватися. Викликати клінінг, поприбирались та й усе. Скло від прильотів скоріш за все. Нічого критичного. Все ціле,

– зауважив користувач.

Водночас інші коментатори звертають увагу на те, що подібні ситуації трапляються доволі часто і не є винятком. Дехто пише, що відповідальність за стан квартири після оренди нерідко стає предметом конфліктів саме через різне розуміння "нормального" стану житла.

Це ще все ОК. Я не брала заставу, бо переселенці. Так вони з'їхали, ключі не віддали, житло вбили, лампочки навіть повикручували за інше взагалі мовчу,

– поділилася інша користувачка.

Як орендодавцям уникати подібних ситуацій?

У Цивільному кодексі наголошують, що ключовим інструментом захисту для орендодавців залишається не усна домовленість, а письмовий договір. У ньому варто чітко прописувати вимогу повернення квартири в належному стані та умови використання застави.

Також важливо зафіксувати у договорі стан житла, меблів і техніки на момент заселення. Саме такі деталі дозволяють уникнути суперечок після виїзду орендарів і чітко обумовлюють відповідальність сторін.

Чи були гірші випадки з орендарями?