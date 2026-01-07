Київ чи Львів: де дешевше орендувати житло у 2026 році
- У січні 2026 року середня вартість оренди однокімнатної квартири у Львові складає 18 тисяч гривень, що дорожче, ніж у Києві, де цей показник становить 16 тисяч гривень.
- Цінова різниця в Києві обумовлена високими цінами в центральних районах та доступними пропозиціями в спальних районах, тоді як у Львові на ціни впливають обмежені можливості нової забудови та туристичний попит.
Ринок оренди житла на початку 2026 року демонструє різницю між найбільшим містом заходу та столицею країни. Дані аналітики свідчать про різні цінові рівні як у середньому, так і всередині окремих районів.
24 Канал проаналізував та порівняв вартість оренди у Києві та Львові.
У якому місті орендувати дорожче?
Середня вартість оренди однокімнатної квартири у Львові у січні 2026 року становить 18 тисяч гривень, тоді як у Києві цей показник перебуває на рівні 16 тисяч гривень. За даними ЛУН, саме Львів наразі є дорожчим містом для орендарів однокімнатного житла.
- Львів має компактний ринок і обмежені можливості для масштабної нової забудови в межах міста, що підвищує конкуренцію за житло. Додатковий тиск створюють туристичний попит.
- У Києві, попри значно вищі ціни в центральних районах, середній показник знижується внаслідок великої кількості відносно доступних пропозицій у спальних районах та передмістях.
Яка вартість оренди по районах Києва?
У січні 2026 року столичний ринок оренди демонструє помірні зміни. За даними порталу M2bomber, середня вартість оренди квартир у Києві знизилася на 6,05% за останній місяць.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир у Києві у січні 2026 року становлять:
- Печерський район – 31 900 гривень;
- Шевченківський район – 22 000 гривень;
- Голосіївський район – 19 000 гривень;
- Подільський район – 17 000 гривень;
- Солом'янський район – 16 000 гривень;
- Дарницький район – 15 000 гривень;
- Дніпровський район – 13 500 гривень;
- Деснянський район – 9 500 гривень.
У передмістях столиці оренда залишається дешевшою:
- Ірпінь – 14 000 гривень;
- Буча – 14 000 гривень;
- Вишневе – 13 500 гривень;
- Бровари – 12 000 гривень;
- Гостомель – 12 800 гривень.
Яка вартість оренди у Львові?
Середня вартість оренди однокімнатної квартири у Львові:
- Шевченківський район – 20 000 гривень;
- Сихівський район – 18 000 гривень;
- Франківський район – 17 300 гривень;
- Галицький район – 16 500 гривень;
- Личаківський район – 16 500 гривень;
- Залізничний район – 14 800 гривень.
Ціновий розрив між районами у Львові менший, ніж у Києві, однак найбільш привабливі для орендарів локації з хорошою транспортною доступністю та близькістю до центру стабільно утримують вищі ставки.
Яке місто стало найдорожчим для оренди?
Ужгород став найдорожчим містом для оренди квартир в Україні у 2025 році, де оренда однокімнатної квартири коштує 21 тисячу гривень, а двокімнатної – 32 тисячі гривень.
На зростання вартості оренди повпливали безпекова ситуація, обмежена пропозиція житла та низькі темпи введення нових об'єктів в експлуатацію, особливо в містах із малим ринком оренди.