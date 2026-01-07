Київ чи Львів: де дешевше орендувати житло у 2026 році

Ринок оренди житла на початку 2026 року демонструє різницю між найбільшим містом заходу та столицею країни. Дані аналітики свідчать про різні цінові рівні як у середньому, так і всередині окремих районів.

24 Канал проаналізував та порівняв вартість оренди у Києві та Львові.

У якому місті орендувати дорожче?

Середня вартість оренди однокімнатної квартири у Львові у січні 2026 року становить 18 тисяч гривень, тоді як у Києві цей показник перебуває на рівні 16 тисяч гривень. За даними ЛУН, саме Львів наразі є дорожчим містом для орендарів однокімнатного житла.

має компактний ринок і обмежені можливості для масштабної нової забудови в межах міста, що підвищує конкуренцію за житло. Додатковий тиск створюють туристичний попит. У Києві, попри значно вищі ціни в центральних районах, середній показник знижується внаслідок великої кількості відносно доступних пропозицій у спальних районах та передмістях.

Яка вартість оренди по районах Києва?

У січні 2026 року столичний ринок оренди демонструє помірні зміни. За даними порталу M2bomber, середня вартість оренди квартир у Києві знизилася на 6,05% за останній місяць.

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир у Києві у січні 2026 року становлять:

Печерський район – 31 900 гривень;

Шевченківський район – 22 000 гривень;

Голосіївський район – 19 000 гривень;

Подільський район – 17 000 гривень;

Солом'янський район – 16 000 гривень;

Дарницький район – 15 000 гривень;

Дніпровський район – 13 500 гривень;

Деснянський район – 9 500 гривень.

У передмістях столиці оренда залишається дешевшою:

Ірпінь – 14 000 гривень;

Буча – 14 000 гривень;

Вишневе – 13 500 гривень;

Бровари – 12 000 гривень;

Гостомель – 12 800 гривень.

Яка вартість оренди у Львові?

Середня вартість оренди однокімнатної квартири у Львові:

Шевченківський район – 20 000 гривень;

Сихівський район – 18 000 гривень;

Франківський район – 17 300 гривень;

Галицький район – 16 500 гривень;

Личаківський район – 16 500 гривень;

Залізничний район – 14 800 гривень.

Ціновий розрив між районами у Львові менший, ніж у Києві, однак найбільш привабливі для орендарів локації з хорошою транспортною доступністю та близькістю до центру стабільно утримують вищі ставки.

Яке місто стало найдорожчим для оренди?