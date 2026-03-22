Оренда квартир у Львові: де найдорожче жити та як різняться ціни по районах
- У Львові вартість оренди квартир суттєво різниться залежно від району та типу житла, а ціни в окремих сегментах демонструють неоднорідну динаміку.
- Водночас ринок загалом залишається відносно стабільним, хоча в ньому простежуються цікаві локальні тенденції.
У Львові зберігається помітна різниця вартості оренди залежно від району та типу житла. Найдорожчими залишаються окремі спальні та наближені до центру райони, тоді як більш доступні варіанти – на околицях.
Скільки коштує оренда однокімнатних квартир?
Про актуальну вартість оренди помешкань у Львові свідчать дані аналітики ЛУН станом на 21 березня 2026 року.
Однокімнатні квартири у Львові у середньому коштують 18 тисяч гривень, двокімнатні – 21 тисяч гривень, трикімнатні – 28 тисяч гривень.
Найвищі ціни на однокімнатні квартири зафіксовані одразу у двох районах – Сихівському та Шевченківському. Там оренда в середньому становить 19 900 гривень на місяць.
Дещо дешевше винайняти житло у Франківському районі – близько 18 000 гривень. У Залізничному районі ціни ще нижчі – 17 700 гривень.
Найбільш доступні варіанти пропонують у Галицькому районі – 16 400 гривень, а також у Личаківському – близько 15 400 гривень.
Де найдорожче орендувати двокімнатне житло?
Сегмент двокімнатних квартир очолює Шевченківський район – у середньому 24 300 гривень на місяць.
Далі йдуть Личаківський і Галицький райони – по 22 100 гривень. У Франківському районі оренда коштує приблизно 20 000 гривень, а в Залізничному – 19 500 гривень.
Найдешевше двокімнатне житло можна знайти у Сихівському районі – в середньому 18 000 гривень.
Що з цінами на трикімнатні квартири?
Повноцінна статистика щодо трикімнатних квартир наразі обмежена. Дані доступні лише для Франківського району, де середня оренда становить 28 800 гривень на місяць. В інших районах інформації поки недостатньо для формування репрезентативної вибірки.
Як змінилися ціни за рік і останні місяці?
Попри різницю між районами, загальна динаміка ринку показує стримані зміни. Оренда однокімнатних квартир за рік зросла приблизно на 7%, однак за останні пів року ціни просіли майже на 4% і фактично не змінювалися протягом останнього місяця.
Схожа ситуація і з двокімнатним житлом: у річному вимірі ціни додали близько 7,7%, проте за пів року знизилися більш ніж на 8%. Водночас у березні зафіксовано невелике місячне зростання – близько 2,4%.
Найбільш динамічним залишається сегмент трикімнатних квартир: за рік оренда подорожчала більш ніж на 21%. Водночас за останні пів року ціни трохи скоригувалися вниз, але лише за останній місяць знову різко зросли – більш ніж на 11%.
Що буде далі на ринку оренди Львова?
Попри коливання у короткостроковій перспективі, загалом ринок оренди у великих містах, зокрема й у Львові, не демонструє різких стрибків.
Як зазначала 24 Каналу оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак, суттєвого зростання ставок у великих агломераціях наразі не очікується через відсутність сильних драйверів попиту. Водночас можливі лише точкові перегляди цін – передусім у ліквідних об'єктах або в сегменті доступного житла.
Експертка пояснювала, що локальні підвищення можуть виникати через внутрішню міграцію, однак це не формує загального тренду зростання, а радше створює ситуативний попит на окремих ринках.
Де в Україні можна знайти найдешевшу оренду житла?
Попри загальне подорожчання житла, в Україні все ще можна знайти відносно дешеві варіанти оренди, однак їх кількість обмежена. Найдоступніші пропозиції зосереджені переважно у містах поблизу зони бойових дій, де ціни нижчі через безпекові ризики та слабший попит.
Водночас у великих містах такі варіанти трапляються рідко і зазвичай мають суттєві недоліки або потребують ремонту. Загалом ринок залишається нерівномірним: ціни значно відрізняються залежно від локації, а дешеве житло часто пов'язане з компромісами щодо якості чи умов проживання.