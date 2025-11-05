Скільки коштує переоформити хату в селі у 2025 році
- Переоформлення будинку в селі у 2025 році може коштувати від 50 тисяч гривень, включаючи нотаріальні послуги, податки та оцінку.
- На вартість впливають спосіб передачі права власності, ринкова вартість нерухомості та строк володіння майном; для родичів першої та другої лінії споріднення податок на дарування 0%.
Переоформлення будинку в селі у 2025 році може обійтися у кілька десятків тисяч гривень. До суми входять нотаріальні послуги, податки та оцінка приміщення.
24 Канал дослідив вартість переоформлення будинку у селі та з'ясував, щоб переоформити хату вартістю близько 500 тисяч гривень, необхідно витратити від 50 тисяч гривень.
Що впливає на вартість переоформлення
Фінальна сума залежить від того, у який спосіб передається право власності:
- купівля-продаж;
- дарування;
- спадкування.
Для кожної процедури діють окремі податкові правила. Також важлива ринкова вартість нерухомості, адже більшість податків нараховується у відсотках саме від ціни об'єкта. Вартість послуг нотаріуса й оцінювача може відрізнятися залежно від регіону.
Юрист Іван Топор у коментарі для 24 Каналу зазначив, що на суму впливають строк володіння майном, кількість угод протягом року та додаткові дії, які має здійснити нотаріус.
Важливо! Якщо продавець володів будинком більше ніж 3 роки й це перший продаж нерухомості у поточному році, податок на доходи та військовий збір не сплачуються. У такому випадку витрати можуть знизитися до 14 тисяч гривень.
Скільки коштують основні етапи переоформлення
Під час переоформлення будинку у 2025 необхідно оплатити декілька різних послуг, що формують суму, повідомляє АН "Маяк".
Нотаріальні послуги
- Посвідчення договору купівлі-продажу від 6 000 до 10 000 гривень;
- Реєстрація права власності близько 1 000 гривень.
Податки та збори
- ПДФО 5% від вартості нерухомості;
- Військовий збір 1,5%;
- Пенсійний фонд (оплачує покупець) 1%.
Оцінка нерухомості
- Оцінка будинку від 1 000 гривень;
- Оцінка земельної ділянки від 1 000 гривень.
Послуги ЦНАП
- Державна реєстрація права власності: 300 – 400 гривень;
Як переоформити будинок у селі дешевше
Один із найвигідніших варіантів для передачі житла родичам – договір дарування. Цей спосіб дозволяє передати нерухомість безоплатно, але потрібно оформити всі документи у нотаріуса.
Для родичів першої та другої лінії споріднення – батьків, дітей, подружжя, братів, сестер, бабусь, дідусів і онуків – податок на дарування 0%. Тобто сплачуються лише нотаріальні послуги.
У 2025 році середня вартість оформлення договору дарування для таких родичів зазвичай не перевищує 10 000 гривень.