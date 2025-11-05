Укр Рус
5 листопада, 16:30
2

Скільки коштує переоформити хату в селі у 2025 році

Ксенія Войновська
Основні тези
  • Переоформлення будинку в селі у 2025 році може коштувати від 50 тисяч гривень, включаючи нотаріальні послуги, податки та оцінку.
  • На вартість впливають спосіб передачі права власності, ринкова вартість нерухомості та строк володіння майном; для родичів першої та другої лінії споріднення податок на дарування 0%.

Переоформлення будинку в селі у 2025 році може обійтися у кілька десятків тисяч гривень. До суми входять нотаріальні послуги, податки та оцінка приміщення.

24 Канал дослідив вартість переоформлення будинку у селі та з'ясував, щоб переоформити хату вартістю близько 500 тисяч гривень, необхідно витратити від 50 тисяч гривень.

Що впливає на вартість переоформлення

Фінальна сума залежить від того, у який спосіб передається право власності:

  • купівля-продаж;
  • дарування;
  • спадкування. 

Для кожної процедури діють окремі податкові правила. Також важлива ринкова вартість нерухомості, адже більшість податків нараховується у відсотках саме від ціни об'єкта. Вартість послуг нотаріуса й оцінювача може відрізнятися залежно від регіону.

Юрист Іван Топор у коментарі для 24 Каналу зазначив, що на суму впливають строк володіння майном, кількість угод протягом року та додаткові дії, які має здійснити нотаріус.

Важливо! Якщо продавець володів будинком більше ніж 3 роки й це перший продаж нерухомості у поточному році, податок на доходи та військовий збір не сплачуються. У такому випадку витрати можуть знизитися до 14 тисяч гривень.

Скільки коштують основні етапи переоформлення

Під час переоформлення будинку у 2025 необхідно оплатити декілька різних послуг, що формують суму, повідомляє АН "Маяк".

Нотаріальні послуги

  • Посвідчення договору купівлі-продажу від 6 000 до 10 000 гривень;
  • Реєстрація права власності близько 1 000 гривень.

Податки та збори

  • ПДФО 5% від вартості нерухомості;
  • Військовий збір 1,5%;
  • Пенсійний фонд (оплачує покупець) 1%.

Оцінка нерухомості

  • Оцінка будинку від 1 000 гривень;
  • Оцінка земельної ділянки від 1 000 гривень.

Послуги ЦНАП

  • Державна реєстрація права власності: 300 – 400 гривень;

Як переоформити будинок у селі дешевше

Один із найвигідніших варіантів для передачі житла родичам – договір дарування. Цей спосіб дозволяє передати нерухомість безоплатно, але потрібно оформити всі документи у нотаріуса.

Для родичів першої та другої лінії споріднення – батьків, дітей, подружжя, братів, сестер, бабусь, дідусів і онуків – податок на дарування 0%. Тобто сплачуються лише нотаріальні послуги.

У 2025 році середня вартість оформлення договору дарування для таких родичів зазвичай не перевищує 10 000 гривень.