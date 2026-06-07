Підтримку ВПО розширили: що слід знати про рішення уряду

Уряд України розширив можливості підтвердження факту зруйнування або пошкодження житла. Тепер для цього можна використовувати акт дистанційного обстеження.

Що відомо про рішення уряду щодо допомоги ВПО

Про це у неділю, 7 вересня, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

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Також в Україні збільшили з 60 до 90 днів строк надання компенсації закладам – за розміщення внутрішньо переміщених осіб. Мова йде про людей, які через війну втратили документи.

Зокрема, й система компенсацій стане більш прозорою. Як зазначила Свириденко, в електронному кабінеті Пенсійного фонду України можна буде бачити таку інформацію:

про призначення компенсації;

причини відмови;

розрахунок її розміру;

нараховані виплати.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України Також Уряд ухвалив рішення щодо забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу. Визначено порядок і умови надання субвенцій з державного бюджету.

Пріоритет надаватиметься родинам, які:

евакуювалися через війну;

втратили домівку;

повертаються в Україну з-за кордону.

Зверніть увагу! У Державному бюджеті на поточний рік передбачено 833 мільйони гривень на забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, що використання житлового ваучера для сплати першого внеску за іпотекою або погашення вже чинного кредиту в межах програми "єОселя" неможливе. У Мінекономіки наразі працюють над законодавчими змінами.

Зокрема, частина внутрішньо переміщених осіб не може придбати нерухомість за житловими ваучерами. Як зазначив нардеп Павло Фролов, українці не можуть скористатися ваучером в обласних центрах. Він додав, що їхнє використання можливе в менших містах. Ще один варіант – купувати однокімнатну чи смарт-квартиру без ремонту.

Водночас житловий ваучер для внутрішньо переміщених осіб на 2 мільйони гривень покриває лише вартість нерухомості. А от за податки, збори, нотаріальні послуги тощо доведеться сплачувати самостійно.