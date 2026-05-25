Майже тисяча звернень за добу: кияни масово оформлюють заявки на "єВідновлення"

За останню добу жителі Києва подали 986 заявок на компенсацію за зруйноване житло. Ще 147 заявок надійшли від мешканців Київської області після чергових масованих атак Росії.

Скільки родин уже отримали компенсації?

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив, що кількість нових звернень показує масштаб руйнувань і водночас високий запит на швидке відновлення житла.

За його словами, найбільше постраждали Київ та громади Київської області. Кулеба закликав громадян не зволікати з поданням заявок через "Дію".

Механізм уже довів свою ефективність. У Києві майже 19 000 родин отримали компенсацію для відновлення пошкодженого житла. Ще майже 8 500 родин отримали сертифікати для купівлі нового житла замість зруйнованого,

– зазначив міністр розвитку громад.

Також Кулеба закликав місцеву владу швидше працювати з фіксацією пошкоджень і роботою профільних комісій.

Швидкість рішень тут критична. Люди мають якнайшвидше отримати підтримку та компенсації,

– наголосив Кулеба.

Як отримати компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло?

Українці, чиє житло постраждало через війну, можуть отримати компенсацію у межах програми "єВідновлення". Подати заявку мають право власники квартир, приватних, садових і дачних будинків, а також люди, які придбали житло у новобудовах.

Перед поданням документів необхідно перевірити, чи внесене право власності до Державного реєстру речових прав. Якщо даних там немає, інформацію потрібно оновити через нотаріуса або державного реєстратора.

Спочатку власник подає інформаційне повідомлення про пошкоджене чи зруйноване житло через "Дію", ЦНАП або нотаріуса. Після цього потрібно відкрити спеціальний рахунок "єВідновлення" у банку та подати заяву на компенсацію.

Далі житло оглядає спеціальна комісія, яку створює місцева влада. Вона фіксує пошкодження та визначає розмір компенсації залежно від площі помешкання, масштабу руйнувань і вартості ремонту.

Кошти надходять на спеціальний рахунок, а використати їх можна лише на ремонт або купівлю будівельних матеріалів. Після завершення робіт власник повинен повідомити про це, після чого комісія може повторно оглянути житло.