Під час ремонту квартири чи будинку бажання зменшити витрати цілком природне. Однак деякі статті витрат економії не підлягають, адже від цього залежить безпека та довговічність житла.

На чому не можна економити під час ремонту?

Експерти наголошують: матеріали для газопостачання повинні відповідати сертифікатам якості та стандартам безпеки. Використання дешевих або сумнівних елементів може призвести до витоків газу та аварійних ситуацій.

Не менш важливо інвестувати у якісні труби та фітинги для водопостачання і каналізації. Дешеві матеріали швидко зношуються, що призводить до протікань, неприємних запахів і дорогого ремонту у майбутньому.

Ще одна критична сфера – електромонтажні роботи. Тут економія на кабелях, розподільчих щитках чи захисних пристроях може спричинити коротке замикання, пожежу або ураження струмом.

Фахівці радять: навіть якщо бюджет обмежений, варто обирати перевірені бренди та звертатися до професійних монтажників. Це збереже не лише кошти у довгостроковій перспективі, а й здоров'я та життя мешканців.



вартість ремонту квартир за останні роки зросла приблизно вдвічі через дефіцит кваліфікованих працівників та збільшення попиту на ремонтні роботи. Повний ремонт у новобудовах коштує від 800 доларів за квадратний метр.