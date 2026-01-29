Найдорожча оренда у світі: 10 міст із найвищими цінами на житло

Оренда житла у великих містах світу продовжує дорожчати, і різниця між країнами стає дедалі відчутнішою. Нові світові рейтинги показали, де за однокімнатну квартиру доведеться платити найбільше та які міста загалом вважаються найдорожчими для повсякденного життя.

Які міста найдорожчі за вартістю оренди?

У 2026 році оновили глобальний рейтинг міст за вартістю оренди житла. Аналітики порівняли середні ціни на однокімнатні квартири, повідомляє Numbeo.

10 міст, у яких орендарі витрачають найбільше:

Нью-Йорк, США – 4 520 доларів;

Сан-Франциско, США – 3 435 доларів;

Бостон, США – 3 430 доларів;

Лондон, Велика Британія – 3 345 доларів;

Бруклін, США – 3 344 доларів;

Джерсі, США – 3 343 долари;

Цуг, Швейцарія – 3 181 долар;

Сан-Дієго, США – 3 171 долар;

Сан-Хосе, США – 3 038 доларів;

Маямі, США – 2 990 доларів.

Які міста найдорожчі для життя?

Окремо оприлюднили рейтинг міст із найвищою загальною вартістю життя, пише Time Out. У ньому враховують не лише оренду житла, а повсякденні витрати мешканців.

Аналітики підрахували ціни на продукти, відвідування кафе й ресторанів, транспорт, базові послуги та рівень купівельної спроможності населення.

До слова, всього створили два рейтинги – з урахуванням орендної плати та без неї. За даними дослідження, якщо враховувати вартість орендної плати, Нью-Йорк став найдорожчим містом для проживання.

Без оренди житла, найдорожчими виявились:

Цюрих, Швейцарія;

Женева, Швейцарія;

Базель, Швейцарія;

Лозанна, Швейцарія;

Лугано, Швейцарія;

Берн, Швейцарія;

Нью-Йорк, США;

Рейк'явік, Ісландія;

Гонолулу, США;

Сан-Франциско, США.

Серед швейцарських міст найдорожча оренда однокімнатної квартири у Женеві та Цюриху, де ціни перевищують 2 600 доларів на місяць. У Лозанні та Базелі житло трохи дешевше – близько 2 000 доларів.

Найнижчі показники серед міст має Лугано – близько 1 900 доларів за оренду житла, хоча поза центром міста можна знайти дешевші пропозиції.

