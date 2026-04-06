Не Ужгород і не Львів: де у 2026 році найбільше зріс попит на оренду
- Попит на оренду житла в Україні змістився до центральних і прифронтових регіонів, з найбільшим зростанням у Сумській, Черкаській, Чернігівській, Херсонській і Полтавській областях.
- У прифронтових містах, таких як Харків і Дніпро, ціни на оренду зросли, а в деяких випадках, як у Сумах, знизилися, відображаючи нерівномірний розвиток ринку житла.
Попит на оренду житла в Україні зміщується в бік центральних і прифронтових регіонів, тоді як західні області втрачають частину орендарів. Водночас різниця у вартості залишається відчутною.
Як змінився попит на житло?
Навесні 2026 року ринок оренди змінив динаміку, і орендарі почали обирають житло ближче до центру країни або в прифронтових регіонах, пише Мінфін.
Найбільше зростання інтересу зафіксували одразу в кількох областях:
- Сумська – +36%;
- Черкаська – +34%;
- Чернігівська та Херсонська – +32%;
- Полтавська – +31%.
Водночас частина регіонів втратила попит, зокрема у Закарпатській області він знизився на 7%, а у Запорізькій – на 5%.
Паралельно змінюється і пропозиція, причому в окремих областях вона зростає, а в інших різко скорочується. Найбільше нових оголошень з'явилося у Чернігівській, Кіровоградській, Черкаській та Чернівецькій областях, тоді як у Житомирській області пропозиція зменшилася на 11%, а у Запорізькій – на 28%.
Де найбільший дефіцит житла?
Поєднання високого попиту та обмеженої пропозиції сформувало дефіцит житла в окремих регіонах, який найгостріше проявляється у Запорізькій області. Там на одну квартиру претендують у середньому 18 орендарів, що створює значну конкуренцію серед тих, хто шукає житло.
Для порівняння у Києві ситуація виглядає більш збалансованою, адже на одну квартиру припадає приблизно три потенційні орендарі.
Яка вартість оренди у прифронтових містах?
За даними ЛУН, у прифронтових регіонах ціни на оренду залишаються найнижчими в Україні, хоча динаміка відрізняється залежно від міста.
У Харкові медіанна вартість однокімнатної квартири становить близько 6 тисяч гривень, при цьому за рік вона зросла на 50%. У Дніпрі оренда коштує в середньому 11 тисяч гривень і додала близько 5%.
У Миколаєві ціна тримається на рівні 6,5 тисячі гривень, тоді як у Сумах вона становить приблизно 7 тисяч гривень і знизилася на 30%. У Кропивницькому оренда однокімнатного житла обходиться орендарям у середньому в 8 тисяч гривень, показавши зростання на 23%.
Як змінився ринок житла у прифронтових регіонах?
У прифронтових регіонах ринок житла змінився нерівномірно. Найбільший контраст між Дніпром і Харковом, де ринок поступово відновлюється, та Херсоном, де продажі залишаються поодинокими.
На початку 2022 року прифронтові міста мали стабільний ринок житла з прогнозованими цінами та активним будівництвом. Станом на 2026 рік ситуація змінилася і ринок більше не рухається за єдиним сценарієм.