Вырастут ли цены в феврале: что будет с арендой жилья в Украине в конце зимы
До полномасштабного вторжения в феврале цены на аренду жилья в основном шли на спад. Однако после февраля 2022 года ситуация изменилась, ведь появились новые факторы, которые на это влияют.
Своими прогнозами относительно рынка аренды жилья в феврале с 24 Каналом поделились эксперты. Детали читайте в эксклюзивном материале.
Обратите внимание Как война изменила рынок недвижимости: интервью президента АСНУ о ценах на жилье и тенденциях
Что с ценами на аренду жилья в январе
Согласно данным ЛУН, в январе дороже всего снимать однокомнатную квартиру в таких городах:
- Ужгород – в среднем 19 тысяч гривен в месяц;
- Киев и Львов – 17 тысяч гривен;
- Ивано-Франковск – 14 тысяч гривен.
Однако аренда жилищ меньше всего бьет по кошелькам жителей таких крупных городов:
- Чернигов – 6250 гривен;
- Николаев и Запорожье – 5 тысяч гривен;
- Харьков – 4 тысячи гривен.
Ситуация с ценами на аренду двух- и трехкомнатных квартир похожа.
Цены на аренду квартир в городах Украины в январе / Инфографика ЛУН
Какой будет ситуация на рынке аренды в феврале
Руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук отметила, что в феврале значительных изменений в ценах на долгосрочную аренду в большинстве регионов Украины не ожидают. Зимний период традиционно характеризуется снижением активности на рынке недвижимости, что стабилизирует цены или приводит к незначительному их снижению.
В феврале цены на долгосрочную аренду останутся стабильными, местами возможно незначительное снижение или рост до 500 гривен. Рынок традиционно активизируется в марте из-за роста спроса, что и приводит к повышению цен,
– объяснила эксперт.
И добавила, что то, как проявит себя март этого года, покажет время. Ведь рынок недвижимости очень чувствителен к изменениям на линии фронта и общей ситуации с безопасностью.
Эксперты не ожидают значительных изменений на цены на долгосрочную аренду жилья / Фото Pexels
Не ожидает особых потрясений на рынке аренды в феврале независимо от региона, если говорить о формате долгосрочной аренды, и обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.
Фактически зимний сезон, связанный с повышенным риском для энергетической системы из-за атак врага, уже традиционно является малоактивным как в вопросах количества новых сделок, так и по ценовым колебаниям,
– заявила обозреватель рынка.
Также, по ее словам, активными будут региональные рынки долгосрочной аренды в городах-хабах. Сейчас это Ровно, Луцк, Полтава, Кропивницкий, где потенциал к росту цен на аренду сохраняется и в феврале. "Однако не думаю, что это будет существенный скачок цены – рост возможен в диапазоне 5 – 8% в зависимости от уровня реального спроса на лоты в этот период", – продолжила Виктория Берещак.
Она считает, что ситуация изменится где-то в конце апреля, с потеплением. Тогда часть арендаторов начнет искать лучший вариант или изменение условий в период межсезонья. Оно традиционно продлится летом и до начала активного бизнес-сезона и учебного процесса осенью. В это время студенты и работники формируют устойчивый спрос на аренду жилья в крупных городах, и средневзвешенная стоимость аренды повышается на 13 – 15% в Киеве, Львове, Тернополе, Одессе и тому подобное.
Долгосрочная аренда жилья: чего ожидать
Цены на аренду жилья в Киеве
По словам Оксаны Остапчук, медианная цена на долгосрочную аренду однокомнатной квартиры в Киеве составляет 15 000 гривен. Деснянский район – самый дешевый, медианная цена 8500 гривен. Зато Печерский – самый дорогой, медианная цена 37 500 гривен.
В феврале цены на жилье в столице останутся на уровне декабря 2024 – января 2025 года. Возможно незначительное колебание до 500 – 1000 гривен.
В феврале в Киеве прогнозируют цены на аренду жилья на уровне предыдущих месяцев / Фото "Киевфото"
Стоимость аренды квартир в западных регионах
Западные области, особенно Ужгород, Львов, Ивано-Франковск и Черновцы, остаются лидерами по стоимости аренды:
- Ужгород: медианная цена однокомнатной квартиры – 17 574 гривны. В декабре цены выросли на 700 – 1000 гривен, но остаются стабильными;
- Львов: медианная цена – 16 750 гривен. В феврале ожидается стабилизация, а в марте – апреле возможно повышение.
В зимний период спрос в регионе стабильный, а цены держатся на уровне октября – ноября 2024 года.
Цены на аренду жилья в прифронтовых областях
- В Харькове медианная цена на аренду однокомнатной квартиры составляет всего 4000 гривен. Это самый низкий показатель среди крупных городов Украины. Цены, как и спрос в городе, – на уровне 2024 года. Роста не происходит из-за постоянных обстрелов и близость к зоне боевых действий.
Одесса и Днепр, наоборот, почти восстановили уровень 2021 года по спросу и ценам на недвижимость.
- Одесса: средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 7500 – 8000 гривен. Приморский район остается самым дорогим. Фактор безопасности и близость к зоне боевых действий ограничивают здесь существенный рост цен.
- Днепр: медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры – 10 000 гривен. Цены остаются стабильными, а спрос поддерживается благодаря внутренне перемещенным лицам и внутренней миграции.
В Харькове цены на аренду жилья одни из самых низких среди крупных городов / Фото "Редпост"
Краткосрочная аренда помещений: изменятся ли цены
Относительно сегмента краткосрочной сдачи жилья Виктория Берещак заметила, что в феврале стоит ожидать изменения стоимости аренды в городах с рекреационным и туристическим потенциалом.
Украинцы продолжают жить свою жизнь даже в условиях войны и использовать каждую возможность, чтобы хоть как-то оставить приятные воспоминания об этих годах. Поэтому мы фиксируем рост уровня внутреннего туризма,
– рассказала эксперт.
Виктория Берещак напомнила, что, по данным Государственного агентства по развитию туризма, с начала большой войны более 45% опрошенных украинцев путешествовали по стране с туристической целью, и этот показатель продолжает расти.
Почти 55% выбирают городской туризм. Это, как правило, влияет на рынок аренды Львова, Киева. В этот период стоимость посуточной аренды может расти на 30 – 50% средневзвешенно.
В то же время в городах и поселках, приближенных к рекреационным зонам, (например, Ивано-Франковск) или в Буковеле и окрестностях цены на аренду в активный сезон – могут подскочить на 70 – 150%,
– отметила обозреватель рынка.
А февраль и является одним из месяцев активного сезона.
Краткосрочная аренда жилья может вырасти, особенно в приближенных к горам населенных пунктах / Фото Chillax
Значение факторов, на которые украинцы не могут повлиять
В то же время президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха отметила, что в условиях полномасштабной войны прогнозы давать трудно. Ведь схемы, которые ранее работали, уже изменились.
До полномасштабного вторжения существовали колебания рынка недвижимости. Они зависели от детских каникул, от праздников. И в определенный период года мы понимали, что и как будет. Сейчас этого нет,
– добавила президент АСНУ.
Елена Гайдамаха объяснила, что все будет зависеть от того, будут обстрелы или нет и в каких городах. Влияние на рынок недвижимости будет иметь и геополитика.
По словам эксперта, рынок теперь очень гибкий и быстро на все реагирует: "Все не так, как было раньше: рос доллар, а через месяц на это реагировал рынок недвижимости. Теперь недели достаточно: в понедельник может быть одна цена, в пятницу – другая". Это касается и аренды, и купли-продажи жилья.