Таким образом, по сравнению с маем, средняя аренда по новым договорам более чем на 50% больше, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Как выросла аренда на Манхэттене?

В этом году на арендную плату повлиял не только летний фактор, но и Закон о справедливости расходов на аренду квартир.

Согласно ему с июня арендодателям запрещается взимать с новых арендаторов комиссионные за услуги брокера. Впрочем владельцы дошли до того, что включили стоимость этих комиссионных в годовую арендную плату.

Кроме того, в ближайшие месяцы возрастет спрос на жилье из-за того, что студенты и выпускники будут возвращаться в город, что, в свою очередь, приведет к еще большему росту цен.

Поэтому, летом в среднем за квартиру на Манхэттене надо заплатить более 4 600 долларов.

Арендная плата также выросла в Бруклине, где средняя стоимость новых договоров на аренду в прошлом месяце достигла 3 733 долларов.

В северо-западной части Квинса, учитывая Асторию и Лонг-Айленд-Сити, средняя стоимость выросла на 11% по сравнению с прошлым годом и составила 3 600 долларов.

Есть ожидания, что кандидат в мэры Зохран Мамдани сможет заморозить цены на квартиры со стабильным арендным платежом. Но даже если арендная плата замораживается, то заморозить инфляцию невозможно. А это означает, что налоги на недвижимость будут расти и операционные расходы будут расти.

Обратите внимание! Если сравнить стоимость аренды столиц США и Украины, то, например, в Киеве средняя стоимость аренды в июне составила 18 400 гривен, по данным DIM.RIA, что по среднему банковскому курсу где-то почти 440 долларов.