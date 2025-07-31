Таким чином, порівняно з травнем, середня оренда за новими договорами у понад 50% більша, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Як зросла оренда на Мангеттені?

Цього року на орендну плату вплинув не лише літній фактор, але й Закон про справедливість витрат на оренду квартир.

Відповідно до нього з червня орендодавцям забороняється стягувати з нових орендарів комісійні за послуги брокера. Втім власники дійшли до того, що включили вартість цих комісійних у річну орендну плату.

Крім того, в найближчі місяці зросте попит на житло через те, що студенти та випускники повертатимуться до міста, що, своєю чергою, призведе до ще більшого зростання цін.

Відтак, влітку в середньому за квартиру на Мангеттені треба заплатити понад 4 600 доларів.

Орендна плата також зросла в Брукліні, де середня вартість нових договорів на оренду минулого місяця сягнула 3 733 доларів.

У північно-західній частині Квінса, враховуючи Асторію та Лонг-Айленд-Сіті, середня вартість зросла на 11% порівняно з минулим роком й становила 3 600 доларів.

Є очікування, що кандидат у мери Зохран Мамдані зможе заморозити ціни на квартири зі стабільним орендним платежем. Але навіть якщо орендна плата заморожується, то заморозити інфляцію неможливо. А це означає, що податки на нерухомість ростимуть й операційні витрати зростатимуть.

Зверніть увагу! Якщо порівняти вартість оренди столиць США та України, то, наприклад, у Києві середня вартість оренди у червні склала 18 400 гривень, за даними DIM.RIA, що за середнім банківським курсом десь майже 440 доларів.