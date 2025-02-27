Будущему жильцу не нужно будет платить ни за аренду, ни за коммунальные услуги, если он согласится ухаживать за 45 котами. Об этом рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объявления из OLX..

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Бесплатное проживание в квартире под Киевом

В обязанности будет входить кормление, уборка и поддержание чистоты в доме. Кормом и наполнителем владелец обеспечит, так же будет оплачивать ветеринарный уход.

В объявлении нет подробной информации о площади квартиры или ее характеристиках. Автор объявления добавил только одно фото, на котором видно, что спальня объединена с кухней, то есть это квартира-студия.

Однокомнатная квартира с котами / Фото OLX.

Помещение в хорошем состоянии, очевидно, там недавно произвели ремонт. Отделка стен современна, а окна– новые. Также на фото видно, что комната выходит на балкон.

Поскольку квартира имеет только одно помещение, жить там сможет не каждый. Ведь жителю придется делить это пространство с несколькими десятками животных. Автор, в конце концов, и указывает, что главное требование– безусловная любовь к кошкам.

Бесплатная аренда в столице

На рынке аренды Киева также есть предложение бесплатного проживания. Владелец предлагает пожить в его двухкомнатной квартире бесплатно при условии, что арендатор сделает там ремонт.

Квартира в заброшенном состоянии вообще без ремонта. А еще арендатор должен платить коммунальные услуги сам. Информации о наличии коммуникаций нет, поэтому неизвестно, есть ли там свет и вода.