Майбутньому мешканцю не потрібно буде платити ні за оренду, ні за комунальні послуги, якщо він погодиться доглядати за 45 котами. Про це розповідає 24 Канал, посилаючись на оголошення з OLX.

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Безплатне проживання у квартирі під Києвом

До обов'язків входитиме годування, прибирання та підтримка чистоти в помешканні. Кормом і наповнювачем власник забезпечить, як і оплачуватиме ветеринарний догляд.

В оголошенні немає докладної інформації про площу квартири чи її характеристики. Автор оголошення додав тільки одне фото, на якому видно, що спальня об'єднана з кухнею, тобто це квартира-студія.

Однокімнатна квартира з котами / Фото OLX

Помешкання в гарному стані, очевидно, там нещодавно зробили ремонт. Обробка стін є сучасною, а вікна – нові. Також на фото видно, що кімната виходить на балкон.

Оскільки квартира має лише одне приміщення, жити там зможе не кожен. Адже мешканцю доведеться ділити цей простір з кількома десятками тварин. Автор, зрештою, і вказує, що головна вимога – безумовна любов до котів.

Безплатна оренда у столиці

На ринку оренди Києва також є пропозиція безплатного проживання. Власник пропонує пожити в його двокімнатній квартирі безкоштовно за умови, що орендар зробить там ремонт.

Квартира в занедбаному стані й узагалі без ремонту. А ще орендар має сплачувати комунальні послуги сам. Інформації про наявність комунікацій немає, тож невідомо, чи є там світло та вода.