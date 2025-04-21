Квартиру предлагает владелец, то есть комиссии риелторам платить не придется, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объявление с OLX. Жилье расположено чуть дальше от пляжа, но близко к центру города с развитой инфраструктурой.

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Жилье расположено в классическом чешском доме, на 4 этаже из девяти. Общая площадь квартиры составляет 36 квадратных метров. Кухня имеет еще 9 квадратов.

Квартира нуждается в ремонте, и там старая мебель. Напольное покрытие частично сделано из плитки, а частично – из паркета, имеет следы износа. Однако помещение в жилом состоянии, а его стоимость очень доступна.

Квартира со старым ремонтом, но там есть все необходимое / Фото OLX

К тому же в квартире есть все самое необходимое из бытовой техники: холодильник, плита, электрочайник, стиральная машина. Все коммуникации проведены: вода, газ, электричество, канализация централизованного типа. Владелец позволяет проживать с маленькими домашними любимцами.

Автор объявления указывает, что рядом с домом расположены школа, садик, больница, аптека, парк, супермаркет, остановки транспорта, почта и даже ТРЦ.



Квартира расположена в многоэтажке на улице Заболотного / Скриншот Google Maps

Стоит отметить, что бюджетную квартиру для долгосрочной аренды можно найти и в крупных городах. Варианты стоимостью 4 – 6 тысяч гривен предлагают даже в Киеве и Львове. Правда, это крошечные квартиры с удовлетворительным не для всех соискателей ремонтом.