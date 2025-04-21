Квартиру пропонує власник, тобто комісії рієлторам платити не доведеться, розповідає 24 Канал, посилаючись на оголошення з OLX. Житло розташоване трохи далі від пляжу, але близько до центру міста з розвиненою інфраструктурою.

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Який вигляд має дешева квартира в передмісті Одеси

Житло розташоване в класичному чеському будинку, на 4 поверсі з дев'яти. Загальна площа квартири становить 36 квадратних метрів. Кухня має ще 9 квадратів.

Квартира потребує ремонту, і там старі меблі. Підлогове покриття частково зроблене з плитки, а частково – з паркету, має сліди зносу. Однак помешкання в житловому стані, а його вартість дуже доступна.

Квартира зі старим ремонтом, але там є все необхідне / Фото OLX

До того ж у квартирі є все найнеобхідніше з побутової техніки: холодильник, плита, електрочайник, пральна машина. Усі комунікації проведені: вода, газ, електрика, каналізація централізованого типу. Власник дозволяє проживати з маленькими домашніми улюбленцями.

Автор оголошення вказує, що поруч з будинком розташовані школа, садок, лікарня, аптека, парк, супермаркет, зупинки транспорту, пошта та навіть ТРЦ.



Квартира розташована в багатоповерхівці на вулиці Заболотного / Скриншот Google Maps

Варто зазначити, що бюджетну квартиру для довгострокової оренди можна знайти і у великих містах. Варіанти вартістю 4 – 6 тисяч гривень пропонують навіть у Києві та Львові. Щоправда, це крихітні квартири із задовільним не для всіх шукачів ремонтом.