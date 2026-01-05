Переоформление жилья в Украине: кто и сколько должен заплатить в 2026 году
- При покупке жилья покупатель платит административный сбор за государственную регистрацию (302 гривны), услуги нотариуса (5-15 тысяч гривен), и отчет об оценке квартиры (1-3 тысячи гривен), а продавец может платить 5% налога на доходы и 5% военного сбора в зависимости от условий продажи.
- При оформлении наследства наследники первой и второй степени не платят налог на доходы, но оплачивают нотариальные услуги (3-8 тысяч гривен) и административный сбор за регистрацию (302 гривны).
Переоформление квартиры в Украине сопровождается фиксированными налогами и сборами, размер которых установлен государством. Сумма расходов зависит от того, каким образом была получена недвижимость.
Кто платит за переоформление при покупке жилья?
При покупке квартиры обязательные платежи распределяются между покупателем и продавцом в соответствии с Налоговым кодексом и правилами государственной регистрации прав на недвижимость, пишет 24 Канал.
Покупатель платит административный сбор за государственную регистрацию права собственности. За стандартную регистрацию в течение пяти рабочих дней сумма составляет 302 гривны, отмечают в Дии. Ускоренная регистрация оплачивается по повышенным ставкам.
Обратите внимание! Отдельно оплачиваются услуги нотариуса. Их стоимость не регулируется государством и обычно составляет от 5 до 15 тысяч гривен в зависимости от региона и сложности сделки. Дополнительно покупатель оплачивает отчет об оценке квартиры, средняя цена которого колеблется от 1 до 3 тысяч гривен.
Также граждане, которые покупают жилье впервые или инвестируют в новостройки, могут не платить 1% в Пенсионный фонд.
Продавец платит налог на доходы физических лиц. Если это первая продажа жилья за год и квартира находилась в собственности более трех лет, ничего платить не нужно.
В противном случае продавец платит:
- 5% от стоимости объекта;
- 5% военный сбор.
Государственная пошлина за нотариальное удостоверение договора обычно составляет 1% от стоимости квартиры, если стороны не освобождены от его уплаты, отмечают в АН "Маяк".
Платят ли за переоформление если это наследство?
В случае оформления наследства финансовые расходы возлагаются на наследника. Основной платеж зависит от степени родства с наследодателем.
Обратите внимание! Наследники первой и второй степени родства не уплачивают налог на доходы физических лиц. Для остальных наследников применяется ставка 5% от стоимости квартиры.
Независимо от степени родства наследник оплачивает нотариальные услуги за открытие наследственного дела и выдачу свидетельства о праве на наследство. В среднем эти расходы составляют от 3 до 8 тысяч гривен.
Отдельно уплачивается административный сбор за государственную регистрацию права собственности, который в стандартном порядке равен 302 гривнам.
Без каких документов невозможно получить наследство?
В 2026 году для оформления наследства на недвижимость в Украине необходим полный пакет документов, включая свидетельство о смерти, паспорт наследника, документы о праве собственности и другие.
Наследник должен подать заявление нотариусу в течение 6 месяцев со дня смерти владельца имущества, иначе оформление возможно только через суд.