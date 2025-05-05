Девушка забронировала жилье на популярном сервисе Airbnb. Она приехала туда с подругой, и они оба были ошеломлены, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на WhatstheJam.

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"Невероятный вид" оказался плакатом

Девушки ожидали увидеть квартиру с "прекрасным видом на Барселону". Уже когда они заселились в помещение, то увидели, что арендаторы их просто обманули. Они сфотографировали плакат, что висел на балконе.

Подруги не рассказали о своей первой реакции, но на видео, которое они опубликовали в тиктоке, видно, что вся эта ситуация их немного развеселила. Подруга модели указывает на постер и спрашивает: "Ты видишь собор?". На что та – смеется, особенно на следующий вопрос о том, сколько она платит за аренду.

Девушки показали "невероятный вид": смотрите видео

"500 евро за ночь. И посмотри на этот вид на собор", – иронично добавляет подруга модели.

Впоследствии арендатор рассказала, что слова о 500 евро за ночь были шуткой. Модель призналась, что они с подругой хотели просто пошутить над этим "невероятным видом" из окна.

"А они и не говорили, что это настоящий собор"

В комментариях к видео испанцы поддержали модель, а некоторые просто прибегли к шуткам. Больше всего пользователи отреагировали на такие комментарии:

Я сдам тебе свое жилье в Хетафе, оттуда открывается вид на Эйфелеву башню;

А они никогда и не говорили, что это будет настоящий собор..

Много лайков собрал еще один комментарий, где пользователь отметил, что обмана можно было избежать. Следует было заранее проверить локацию, и тогда арендатор поняла бы, действительно ли это жилье имеет "невероятный вид".

"Это легко на самом деле найти местонахождение квартиры на Google-картах. Поэтому если вы не исследуете это раньше, тогда не жалуйтесь потом", – добавила пользовательница.