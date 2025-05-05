Дівчина забронювала житло на популярному сервісі Airbnb. Вона приїхала туди з подругою, і вони обоє були приголомшені, розповідає 24 Канал, посилаючись на WhatstheJam.

Зверніть увагу Таємниці минулого: під час ремонту старовинного будинку пара знайшла дещо з 16 століття

"Неймовірний краєвид" виявився плакатом

Дівчата очікували побачити квартиру з "прекрасним виглядом на Барселону". Вже коли вони заселилися в помешкання, то побачили, що орендарі їх просто ошукали. Вони сфотографували плакат, що висів на балконі.

Подруги не розповіли про свою першу реакцію, але на відео, яке вони опублікували в тіктоці, видно, що вся ця ситуація їх трохи розвеселила. Подруга моделі вказує на постер і питає: "Ти бачиш собор?". На що та – сміється, особливо на наступне запитання про те, скільки вона платить за оренду.

Дівчата показали "неймовірний краєвид": дивіться відео

"500 євро за ніч. І подивися на цей вигляд на собор", – іронічно додає подруга моделі.

Згодом орендарка розповіла, що слова про 500 євро за ніч були жартом. Модель зізналася, що вони з подругою хотіли просто пожартувати над цим "неймовірним краєвидом" з вікна.

"А вони і не казали, що це справжній собор"

В коментарях до відео іспанці підтримали модель, а дехто просто вдався до жартів. Найбільше користувачі відреагували на такі коментарі:

Я здам тобі своє житло в Хетафе, звідти відкривається вигляд на Ейфелеву вежу;

А вони ніколи і не казали, що це буде справжній собор…

Багато вподобань зібрав ще один коментар, де користувач зазначив, що обману можна було уникнути. Слід було заздалегідь перевірити локацію, і тоді орендарка зрозуміла б, чи справді це житло має "неймовірний краєвид".

"Це легко насправді знайти місцезнаходження квартири на Google-картах. Тому якщо ви не дослідите це раніше, тоді не скаржтеся потім", – додала користувачка.