Проблему строительства жилья нужно решать на уровне Евросоюза как можно быстрее. Об этом в комментарии Delo.ua, как информирует 24 Канал, рассказал Андреас Ибель, президент Build Europe – Европейской ассоциации застройщиков и СЕО компании по недвижимости Airea в Гамбурге.

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Жилищный кризис в Европе

Андреас Ибель отметил, что проблемы с жильем имеют все европейские страны. Исключением является разве что Польша, где в течение последнего года активнее строят жилую недвижимость благодаря либерализации ипотечных ставок. Перед парламентскими выборами в стране правительство уменьшило процент на ипотеку с 9% до 2% – для тех, кто впервые покупает жилье.

Летом 2023 года в Польше заработала программа предоставления ипотечного кредита для молодежи под 2%. Ею могут воспользоваться как поляки, так и украинцы, которые там проживают. Актуальна она также для студентов, которые планируют учиться или работать в Польше. В декабре 2023 года правительство продлило эту программу до 2027 года.

К слову, в Польше квадратный метр квартиры в среднем стоит 14,5 тысячи злотых. Самое дорогое жилье в Варшаве.

Однако в целом в Европе строительство жилья замедлилось, там фиксируют стагнацию рынка ввиду того, что жилье стало недоступным. В то же время есть тренд миграции людей из сел в города. Соответственно есть потребность в развитии городов. Такая ситуация характерна для всех стран Европы.

В городах довольно часто действуют программы ограничения участков для строительства. Процесс появления нового жилья замедляют и длительные процедуры согласования с местными властями.

Основные проблемы европейского рынка жилья

По словам президента ассоциации, рынки жилой недвижимости Европы имеют три большие проблемы:

большая зарегулированность – сдерживает развитие строительного сектора;

высокие требования по строительству – в частности, относительно экологического;

большие налоги на недвижимость.

Эти факторы очень влияют на рост стоимости жилья для конечного потребителя,

– объясняет Андреас Ибель.



Кризис жилищного рынка охватил почти всю Европу / Фото blog-to-be-happy

Низкие ставки на ипотеку ситуацию не спасают.

"3 – 4% для покупки жилья – общие условия для граждан. Деньги выдают на 10 лет при условии стабильного дохода. Инвестор платит тогда, когда строительство уже завершено, это минимизирует риски по вводу в эксплуатацию. Но эта ставка действует не только на строительство, но и на вторичный рынок", – отметил девелопер.

Ибель отметил, что рынки недвижимости Европы, несмотря на свои особенности, имеют несколько общее – очень дорогое строительство., Например, в Германии себестоимость строительства квадратного метра – 4,5 тысячи евро _COPY3 и это цена без стоимости земли. Поэтому конечная еще выше – примерно 6 тысяч евро за квадрат. Темпы роста цен на жилье гораздо выше, чем рост доходов европейцев.

Каким может быть выход из кризиса

Андреас Ибель считает, что проблему несоответствия между ростом стоимости строительства и низкими доходами можно решить 2 способами. Следует предусмотреть субсидии на строительство, чтобы девелоперы уменьшили часть расходов. Или пересмотреть жесткие требования по качеству строительства.

Рынок Польши является примером, когда субсидирование строительства усилило рынок. Хотя полякам следует работать над другими программами, чтобы удерживать высокий уровень предложения. Ведь после сворачивания программы рынок может обвалиться.