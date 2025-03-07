Проблему будівництва житла потрібно вирішувати на рівні Євросоюзу якнайшвидше. Про це в коментарі Delo.ua, як інформує 24 Канал, розповів Андреас Ібель, президент Build Europe – Європейської асоціації забудовників та СЕО компанії з нерухомості Airea в Гамбурзі.

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Житлова криза в Європі

Андреас Ібель зазначив, що проблеми з житлом мають усі європейські країни. Винятком є хіба що Польща, де протягом останнього року активніше будують житлову нерухомість завдяки лібералізації іпотечних ставок. Перед парламентськими виборами в країні уряд зменшив відсоток на іпотеку з 9% до 2% – для тих, хто вперше купує житло.

Влітку 2023 року у Польщі запрацювала програма надання іпотечного кредиту для молоді під 2%. Нею можуть скористатися як поляки, так і українці, які там проживають. Актуальна вона також для студентів, які планують навчатися або працювати в Польщі. У грудні 2023 року уряд продовжив цю програму до 2027 року.

До слова, у Польщі квадратний метр квартири у середньому коштує 14,5 тисячі злотих. Найдорожче житло у Варшаві.

Однак загалом в Європі будівництво житла сповільнилося, там фіксують стагнацію ринку з огляду на те, що житло стало недоступним. Водночас є тренд міграції людей із сіл в міста. Відповідно є потреба у розбудові міст. Така ситуація характерна для всіх країн Європи.

У містах доволі часто діють програми обмеження ділянок для будівництва. Процес появи нового житла уповільнюють і тривалі процедури погодження з місцевою владою.

Основні проблеми європейського ринку житла

За словами президента асоціації, ринки житлової нерухомості Європи мають три великі проблеми:

велика зарегульованість – стримує розвиток будівельного сектору;

високі вимоги щодо будівництва – зокрема, щодо екологічного;

великі податки на нерухомість.

Ці фактори дуже впливають на зростання вартості житла для кінцевого споживача,

– пояснює Андреас Ібель.



Криза житлового ринку охопила майже всю Європу / Фото blog-to-be-happy

Низькі ставки на іпотеку ситуацію не рятують.

"3 – 4% для купівлі житла – загальні умови для громадян. Гроші видають на 10 років за умови стабільного доходу. Інвестор платить тоді, коли будівництво вже завершене, це мінімізує ризики щодо введення в експлуатацію. Але ця ставка діє не тільки на будівництво, а й на вторинний ринок", – зазначив девелопер.

Ібель наголосив, що ринки нерухомості Європи, попри свої особливості, мають дещо спільне – дуже дороге будівництво. Наприклад, у Німеччині собівартість будівництва квадратного метра – 4,5 тисячі євро, і це ціна без вартості землі. Тому кінцева ще вища – приблизно 6 тисяч євро за квадрат. Темпи зростання цін на житло набагато вищі, ніж зростання доходів європейців.

Яким може бути вихід із кризи

Андреас Ібель вважає, що проблему невідповідності між зростанням вартості будівництва та низькими доходами можна вирішити 2 способами. Слід передбачити субсидії на будівництво, щоб девелопери зменшили частину витрат. Або переглянути жорсткі вимоги щодо якості будівництва.

Ринок Польщі є прикладом, коли субсидіювання будівництва підсилило ринок. Хоча полякам слід працювати над іншими програмами, щоб утримувати високий рівень пропозиції. Адже після згортання програми ринок може обвалитись.