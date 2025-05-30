Согласно закону "О системе общественного здоровья", шуметь на защищенных объектах в позднее вечернее время и до определенных утренних часов запрещено. А жилые квартирные дома относятся к перечню защищенных объектов, рассказывает 24 Канал.

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С какого часа можно делать ремонт

Ремонт, сопровождающийся шумом, запрещен:

в будние дни – с 21 до 8 часов;

в выходные дни – круглосуточно;

в праздничные дни – круглосуточно.

Итак, ремонтные работы, по закону, можно начинать в 8 часов и работать до 21 часа. В выходные дни делать ремонт нельзя вообще, но есть исключение.

С согласия жителей всех близлежащих квартир ремонтные и строительные работы могут проводиться также в праздничные и нерабочие дни,

– указано в тексте закона.

Также стоит отметить, что есть определенный уровень шума, который нельзя превышать даже в разрешенное время. По словам киевского юриста Игоря Тетери, показатели таковы: днем – до 40 децибел, ночью – до 30 децибел.



Уровень шума нужно соблюдать даже днем / Фото Pexels

Какие штрафы могут получить громкие соседи

За нарушение "режима тишины" предусмотрена административная ответственность. При первом предупреждении штраф может составлять от 85 до 255 гривен. В случае повторного нарушения – от 255 до 510 гривен с конфискацией "громких предметов".

Должностные лица или граждане, которые являются субъектами хозяйственной деятельности, будут платить большие штрафы. За первое нарушение – сумма в пределах 255 – 510 гривен. За повторное нарушение в течение года – от 850 до 2550 гривен с конфискацией "громких предметов".