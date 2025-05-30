Згідно із законом "Про систему громадського здоров'я", шуміти на захищених об'єктах у пізню вечірню пору й до певних ранкових годин заборонено. А житлові квартирні будинки належать до переліку захищених об'єктів, розповідає 24 Канал.

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З котрої години можна робити ремонт

Ремонт, що супроводжується шумом, заборонений:

у будні дні – з 21 до 8 години;

у вихідні дні – цілодобово;

у святкові дні – цілодобово.

Отже, ремонті роботи, за законом, можна розпочинати о 8 годині й працювати до 21 години. У вихідні дні робити ремонт не можна взагалі, але є виняток.

За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні,

– зазначено в тексті закону.

Також варто зазначити, що є певний рівень шуму, який не можна перевищувати навіть у дозволений час. За словами київського юриста Ігор Тетері, показники такі: вдень – до 40 децибелів, уночі – до 30 децибелів.



Рівня шуму потрібно дотримуватися навіть удень / Фото Pexels

Які штрафи можуть отримати гучні сусіди

За порушення "режиму тиші" передбачена адміністративна відповідальність. За першого попередження штраф може становити від 85 до 255 гривень. У разі повторного порушення – від 255 до 510 гривень із конфіскацією "гучних предметів".

Посадові особи чи громадяни, які є суб'єктами господарської діяльності, платитимуть більші штрафи. За перше порушення – сума в межах 255 – 510 гривень. За повторне порушення протягом року – від 850 до 2550 гривень із конфіскацією "гучних предметів".