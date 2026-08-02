Украинцы стали одними из самых больших покупателей жилья в Турции

В июне 2026 года граждане Украины приобрели у Турции 170 объектов недвижимости. По данным Института статистики Турции (TUIK), это позволило украинцам занять второе место среди иностранных покупателей, разделив его с гражданами Ирана.

Лидерами по количеству приобретенного жилья остаются россияне, оформившие 381 сделку. В целом в июне иностранцы приобрели 2015 жилых объектов, что на 20,1% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. В то же время доля таких сделок на турецком рынке составила всего 1,6%.

Несмотря на активный июнь, по итогам первого полугодия иностранцы приобрели у Турции 9083 жилых объекта, что на 9,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В то же время украинцы сохраняют стабильный интерес к турецкой недвижимости – в прошлом году они заняли третье место среди иностранных покупателей с результатом 1541 приобретенного объекта.

Почему украинцы выбирают Турцию и сколько стоит жилье

Известность турецкой недвижимости объясняется сразу несколькими факторами. Страна привлекает теплым климатом, выгодным географическим расположением между Европой и Азией, широким выбором жилья и стабильным спросом на аренду, что делает покупку квартиры или дома интересной и для инвесторов.

Дополнительным преимуществом является возможность получить вид на жительство при покупке недвижимости стоимостью от 200 тысяч долларов. Турецкое правительство также сохраняет благоприятные условия для иностранных инвесторов, что поддерживает спрос на местный рынок.

По данным аналитического центра Experts Club, средняя стоимость квадратного метра жилья в Турции сейчас составляет около 40 486 турецких лир или примерно 872 доллара. Средняя цена жилого объекта составляет 5,02 миллиона турецких лир (около 108,1 тысячи долларов). При этом средний срок окупаемости инвестиций из-за сдачи жилья в аренду оценивается примерно в 13 лет, хотя на популярных курортах из-за быстрого роста стоимости недвижимости доходность может быть ниже.